Nuova sede per Villa Donatello: porte aperte a Castello

Un minivan collega la Stazione di Firenze Castello con la nuova sede

Porta aperte presso la nuova sede nell'area di Castello: appuntamento sabato 27 ottobre alle 11:00. La grande crescita degli ultimi anni, soprattutto nel numero di pazienti, ha convinto Villa Donatello a dotarsi di una nuova struttura, il centro di cura aveva sede sul viale Matteotti, lungo i viali di circonvallazione del capoluogo.

Un bus navetta collega oggi in 2 minuti la Stazione di Firenze Castello a Villa Donatello. "Se per raggiungere la nuova sede di Villa Donatello scegli di prendere il treno metropolitano, hai un vantaggio in più. Un minivan riservato ai pazienti. da lunedì al venerdì dalle 8.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00 il minivan ha una frequenza di partenze ogni 15-20 minuti".

"Nell'estate 2018, lo spostamento dalla storica sede di viale Matteotti alla nuova sede in zona Firenze Castello: un ambiente di grande pregio, più spazioso, più comodo e pienamente funzionale alle esigenze di una clinica moderna. Perché la qualità non si misura esclusivamente in termini medici, dove Villa Donatello è da sempre al vertice, ma anche di comfort, accoglienza e tecnologia" spiegano dalla nuova sede.



Proseguono intanto gli appuntamenti con le prestazioni gratuite di prevenzione oncologica realizzati dalla Casa di Cura in collaborazione con Fondazione ANT Italia ONLUS dedicati a tutti i cittadini e alle cittadine della Toscana. Saranno ben 112 le visite erogate in Ottobre, un numero che cresce anche per rispondere alla grande richiesta che queste attività stanno suscitando in maniera crescente mese dopo mese.

La maggior parte degli appuntamenti si svolgerà presso la nuova sede in Viale Ragionieri 101 a Sesto Fiorentino, mentre altre saranno messe a disposizione presso lo storico presidio di Viale Matteotti a Firenze.