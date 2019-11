Nuova edicola-libreria inaugurata al Conventino in Oltrarno

L'assessore Gianassi: “Un luogo di cultura che arricchisce la città”. L'aiuto di privati e della Fondazione CR Firenze. Attenzione particolare ad artigainato e giovani talenti

In un periodo in cui le edicole tendono a chiudere piuttosto che ad aprire, l'apertura di un'edicola diventa una notizia da valorizzare.

E’ stata inaugurata stamattina, insieme all’assessore al commercio e alle attività produttive Federico Gianassi, la nuova edicola – libreria all'interno del Caffè Letterario de Il Conventino, in via Giano della Bella 20, in Oltrarno vicino a viale Petrarca e piazza Tasso.

“Una nuova edicola che nasce è un nuovo luogo di cultura che arricchisce la città - ha detto Gianassi - e come amministrazione non possiamo che esserne fieri. Questa edicola è dentro al Conventino, per noi un luogo importante che adesso, con il Caffè Letterario, l’edicola e la libreria è ancora più attrattivo, vi invito a visitarlo. Il Comune è dalla parte della cultura: ha predisposto da tempo un pacchetto salva-edicole con numerosi sgravi per sostenere il settore e la possibilità di svolgere servizi come alcuni certificati anagrafici o vendere i biglietti”.

Al nuovo punto edicola si potranno acquistare quotidiani e riviste in particolare modo, ma non solo, dedicate al settore dell'arte e dell'artigianato e pubblicazioni internazionali. Insieme allo spazio edicola sarà dato il via anche all'attività della libreria dove sarà possibile ordinare e ricevere in 48 ore i propri libri preferiti.

In particolare la libreria - come anche la piccola biblioteca che si sta formando grazie alle donazioni spontanee dei libri, fra le quali quella della Fondazione CR Firenze - sarà dedicata all'artigianato, alla creatività, ai giovani talenti, alla storia del quartiere e di Firenze, rivolgendo una particolare attenzione verso case editrici, giovani scrittori, autori, e creativi fiorentini e toscani che avranno qui uno spazio per le proprie pubblicazioni ed eventuali presentazioni. Il progetto del caffè Letterario è ideato e curato da Olivia Turchi per Associazione Città Sostenibile.