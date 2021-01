Numero di vaccinazioni, Toscana quarta in Italia

Con 3.579 dosi inoculate è superata solo da Lazio, Veneto e Piemonte. Mazzeo sui dati del bollettino: "Piccolo campanello di allarme che speriamo sia legato solo ad una fluttuazione statistica e ai pochi tamponi effettuati a Capodanno"

"Continua la campagna vaccinale, al momento la Toscana è la quarta regione italiana per numero di vaccinazioni con 3.579 somministrazioni".

La sottolineatura è di Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, che prosegue: "Calano a 139 (4 in meno) i ricoverati in terapia intensiva ma salgono a 816 (15 in più) i ricoverati ordinari per Covid-19.Nelle ultime 24h si sono registrati 498 nuovi positivi su 1963 casi testati (25,4% di positivi) e 5083 tamponi. Un piccolo campanello di allarme che speriamo sia legato solo ad una fluttuazione statistica e ai pochi tamponi effettuati a Capodanno e non il frutto di una risalita dei contagi. Mi raccomando, prudenza e responsabilità".

Approfondendo i dati sulla campagna vaccinale, si vede come ad oggi 2 gennaio leader italiana delle somministrazioni di vaccino sia la Regione Lazio, con 9526 dosi (consegnate 45.805), seguita da Veneto (6.041, consegnate 38.900), Piemonte (6.024, consegnate 40.885), appunto Toscana (3.579, consegnate 27.920), Emilia Romagna (3.161, consegnate 43.875), Campania (3.111, consegnate 33.870), Sicilia (2.471, consegnate 46.510), Lombardia (2.171, consegnate 80.595) e Puglia (1.956, consegnate 25.855). In ultima posizione la Valle d'Aosta con 20 somministrazioni.