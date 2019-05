Novoli - Baracca, ​Caduti di Cefalonia: condomini contro la cessione della strada privata

Sarà realizzato un collegamento diretto con via Baracca? L'assessore alla Mobilità lo esclude

Ieri pomeriggio si è svolta una riunione sul futuro della strada di Novoli su cui l’Amministrazione ha finanziato e approvato un progetto di rifacimento completo.



Stefano Giorgetti spiega "La viabilità attualmente versa in uno stato di cattiva manutenzione anche a causa delle radici degli alberi ma, visto che si tratta di una strada privata a uso pubblico, per poter intervenire direttamente l’Amministrazione ha la necessità che la via e i marciapiedi diventino pubblici. Nel corso della riunione alcuni cittadini hanno ipotizzato che questa operazione potesse essere propedeutica a una modifica della viabilità per realizzare un collegamento diretto con via Baracca. Una ipotesi assolutamente senza fondamento" commenta l'assessore.



"Ad oggi, questa previsione non esiste come peraltro confermato dalla realizzazione, nell’ambito dei lavori della Tramvia, di una rotatoria nella parte finale della strada in funzione di “un torna indietro”. Questa presa di posizione di pochi condomini contro la cessione dell’area rischia di comportare per tutti gli altri un onere economico. Spetterebbe infatti ai condomini, proprietari della viabilità, eseguire i lavori di manutenzione di cui l’Amministrazione si era fatta carico a completamento delle sistemazioni collegate alla Tramvia. Sulla sosta e le segnalazioni dei cittadini sui posti con le strisce blu a rotazione veloce, ho già chiesto ai tecnici di modificare la disciplina. E quindi tra qualche giorno la sosta a rotazione veloce diventerà promiscua, e quindi libera per i residenti".