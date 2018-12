Novità per gli Uffici Urp, saranno in ogni quartiere: ecco cosa cambia 

Sportelli polifunzionali per i servizi del Comune, aumenteranno le ore di apertura al pubblico

Gli uffici tornano nei quartieri, il progetto era nel programma di mandato del sindaco Dario Nardella. Il decentramento riporta i servizi al cittadino nelle aree esterne al centro storico.

E così la sede Urp del Parterre in Piazza della Libertà si trasferisce a Villa Arrivabene presso la sede del Q2. Contemporaneamente tutte le funzioni saranno svolte anche nelle sedi di ogni singolo Quartiere e prese in carico dai cinque nuovi sportelli polifunzionali.

Presso il Parterre resta attivo il servizio anagrafe con il consueto orario.



Il servizio Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) da gennaio sarà potenziato. Dalle attuali 3 sedi apriranno 5 sedi e saranno dislocate in tutti i cinque Quartieri della città. Questa scelta dell’amministrazione comunale è stata fatta per “andare sempre più incontro ai cittadini, avvicinarsi a loro ed offrire sempre maggiori servizi” ha spiegato l’assessore al decentramento Massimo Fratini che ha aggiunto: “La partenza è prevista per il prossimo 14 gennaio presso le sedi di ogni Quartiere e saranno veri e propri sportelli polifunzionali chiamati Sportello al cittadino – Urp”.

Lo sportello svolgerà funzioni di orientamento, accompagnamento, comunicazione e supporto al cittadino rispetto alle varie procedure amministrative, ivi comprese le attività svolte dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico che prevedono, tra l’altro, la consegna di modulistica, atti e provvedimenti, rilascio di credenziali di accesso ai servizi on line del Comune, istruttorie per il rilascio dei bonus elettrico, idrico ed energia ecc.

Aumenta l’offerta di apertura per il pubblico: dalle 57 ore di apertura settimanali previste in precedenza ora diventeranno 132,5, con un incremento di 75,5 ore settimanali e con servizi offerti nelle sedi più vicine alla residenza degli utenti.

“Con queste due nuove aperture degli Urp che da tre diventano cinque e che saranno dislocati nella sede di ogni quartiere attuiamo il programma di mandato – ha aggiunto Fratini – e ci apprestiamo a realizzare un punto di ascolto della cittadinanza per raccogliere reclami o suggerimenti ma anche formulare proposte per ricevere consigli e offrire materiali sulle buone pratiche e le iniziative del Comune. In tal modo verrà rafforzata la presenza del Comune di Firenze a fianco dei cittadini e degli utenti”.

Ecco tutte le sedi dove si troveranno i nuovi Urp – Sportello al cittadino:

QUARTIERE 1 Centro Storico, piazza Santa Croce 1 presso al sede del Q1

QUARTIERE 2 Campo di Marte, piazza Alberti 2/a, presso la sede del Q2

QUARTIERE 3 Gavinana-Galluzzo, via Tagliamento 4, presso la sede del Q3

QUARTIERE 4 Isolotto-Legnaia, Villa Vogel, via delle Torri 23, presso la sede del Q4

QUARTIERE 5 Rifredi, Villa Pallini, via Baracca 160/p, presso la sede del Q5

I cinque uffici decentrati saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 con apertura pomeridiana il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.

Alla sede del Quartiere 3 in via Tagliamento il 14 gennaio aprirà anche l’‘Ufficio di prossimità’ di Firenze grazie all’intesa raggiunta fra il Ministero della Giustizia, il Tribunale di Firenze, la Regione Toscana, il Comune di Firenze, la Città Metropolitana di Firenze, il Comune di Empoli e l’Ordine degli Avvocati. L’ufficio darà informazione, assistenza e gestione di pratiche di volontaria giurisdizione per il Tribunale.

L’‘Ufficio di prossimità’ del Q3 sarà aperto il martedì e il giovedì dalle 10 alle 13, anche su appuntamento, e durante l’orario di apertura saranno presenti, a disposizione, due avvocati dell’Ordine per l’assistenza gratuita e 2 dipendenti del Comune di cui un responsabile. Il bacino di utenza sarà costituito non solo dai residenti in Firenze, ma anche nei comuni più vicini. L’ufficio darà informazione, assistenza e gestione di pratiche di volontaria giurisdizione per il Tribunale.