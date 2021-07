Notti dell’Archeologia: ancora tanti appuntamenti in Toscana

Fino al 1° agosto 2021, già dallo scorso 3 luglio, sono tornate in Toscana le “Notti dell’Archeologia” che quest’anno, giunta alla ventunesima edizione, assume anche un valore simbolico speranza per la ripartenza delle attività e delle iniziative culturali. Le Notti dell’Archeologia sono un’occasione per partecipare a visite e approfondimenti nei musei e nelle aree archeologiche che riprendono ad accogliere il pubblico in presenza o in modalità on-line. Con le “Notti dell’Archeologia” viene promosso il passato più antico con un ricco programma che si snoda con eventi su tutto il territorio regionale della Toscana, rivolto ad un pubblico di tutte le età.

Ancora un’occasione culturale alla scoperta della storia del territorio. Spazi e angoli del ricco patrimonio culturale si aprono come uno scrigno che rivela memorie e tesori. Nella lunga stagione culturale estiva torna la rassegna “Notti dell’Archeologia” con aperture straordinarie serali ed eventi nei musei, nei parchi e nelle aree archeologiche della Toscana.

Una delle notti archeologiche si svolgerà nell’incantevole scenario della Cappella di San Michele Arcangelo a Semifonte. Domenica 18 luglio alle ore 18 è in programma l’evento “Dante, Semifonte la gente nova de' subiti guadagni”, arricchito da una passeggiata archeologica fra le terre dei Belforti da Petrognano. Il percorso che si svolge prevalentemente su strade bianche è a cura di Silvia Leporatti e Andrea Vanni Desideri (Università di Firenze), in collaborazione con ProLoco Barberino Val d’Elsa - Gruppo Archeologico Achu. Ingesso libero, prenotazione consigliata: cell. 392 0989829, amministrazione@summofonte.org.

Domenica 18 luglio 2021, alle ore 17.30, al Centro Servizi del “Parco Archeologico Naturalistico di Belverde” di Cetona si terrà la conferenza dal titolo “Le grotte lattaie nella Toscana meridionale”. Sarà lo speleologo Franco Rossi (Associazione Speleologica Senese) a raccontare la sua esperienza di esplorazione all’interno di cavità di queste straordinarie grotte a Cetona (in provincia di Siena), frequentate dall’uomo sin da tempi remoti a scopo salutare o di culto (ingresso libero).

A Signa lunedì 19 Cibo e bevande al tempo degli Etruschi. «La volontà è quella di valorizzare la storia più antica del nostro Comune attraverso la promozione dell’antiquarium e l’adesione ai vari progetti legati alla creazione di sentieri specifici», afferma il sindaco Giampiero Fossi, «Signa già è inserita nel sentiero degli Etruschi e sta per aderire al progetto Toscana Terra Etrusca». Per Notti dell‘Archeologia, il Comune di Signa come ogni anno vuole mettere in evidenza una particolarità dell’antico popolo etrusco: quest’anno sarà affrontato il mondo della tavola e della cucina etrusca in una conferenza che si terrà al Giardino Camiciottoli nella zona di Castello alle 21.30. Nell’occasione sarà presentata la birra etrusca prodotta da Birrificio Demonia di Signa, bevanda realizzata attraverso un’antica ricetta etrusca assimilabile alla moderna birra.

Altro appuntamento fissato per giovedì 22 luglio 2021 alle ore 17.30 presso il Museo Civico per la preistoria del Monte Cetona con “Archeologia e film”; il pubblico potrà incontrare Massimo Vidale, archeologo dell’Università di Padova, e Dario Di Blasi, curatore di rassegne di cinema archeologico (ingresso libero).

L’ultimo appuntamento è previsto per domenica 25 luglio 2021, sempre alle ore 17.30, presso il Centro Servizi del “Parco Archeologico Naturalistico di Belverde”, con l’iniziativa dal titolo “Umberto Calzoni a Cetona” con Chiara De Marco, dell’Università di Siena che presenterà un video sulle ricerche che l’archeologo Umberto Calzoni (1881-1959), che fu direttore del Museo Archeologico di Perugia che tuttora conserva nella sezione preistorica i reperti dei suoi scavi effettuati nelle grotte Belverde di Cetona (ingresso libero).

Il 25 luglio dalle ore 17.30, nell'area della Pieve di San Pietro in Bossolo, sarà Tiziana Giuliani, attrice, regista, drammaturga, vincitrice del premio Matteotti 2020 ad interpretare “Letture teatrali: il tempo fermato... suggestioni archeologiche”. Seguirà, alle ore 18.30, la conferenza per il secondo anno di ricerche e indagini archeologiche “Alla ricerca del Castello perduto sopra il Poggio della Pieve in Bossolo”.

L'iniziativa proposta dalla Proloco Barberino Val d'Elsa - Gruppo Achu con Francesco Mattonai prosegue il 25 luglio e il 22 agosto alle ore 18 per offrire a cittadini e visitatori l'opportunità di conoscere e valorizzare “Barberino Nascosta”, tracce e testimonianze inedite della storia, come quelle del Castello valdelsano, abitata da storie di poeti, santi e fantasmi. Lo spettacolo itinerante si terrà per le vie del centro storico di Barberino Val d'Elsa.