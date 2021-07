Astronomia antica tra navigazione e letteratura

“Astronomia e Navigazione nel Mediterraneo Antico” è il titolo di un incontro che si svolge il 15 luglio alle 21 presso la Cittadella Galileiana (Largo Renzo Spadoni, Pisa). Partecipano alla serata Sergio Giudici, direttore del Museo degli Strumenti di Fisica dell’Università di Pisa, e Andrea Camilli, direttore del Museo delle Navi Antiche. Dario Focardi dei Teatri della Resistenza leggerà passi da Omero, Esiodo, e Lucano, mentre le osservazioni astronomiche sono a cura dell’Associazione Cascinese Astrofili.

Come si navigava nel Mediterraneo antico? Nel quinto canto dell’Odissea, Omero inserisce un trattatello di navigazione astronomica quando Calipso dice ad Ulisse di “tenersi il carro a sinistra” e volgere lo sguardo alle Pleiadi. Sembra che per tornare a casa Ulisse abbia seguito la rotta che congiunge l’isola di Malta all’attuale Itaca. Sappiamo bene che la geografia omerica potrebbe essere lo spazio fantastico del mito e tuttavia quell’antico navigare non smette di incuriosire. Chi ha scoperto il segreto del nord custodito tra le stelle dell’Orsa? Come si passava il tempo durante la navigazione? Cosa trasportavano le Antiche Navi scoperte a Pisa? Da dove viene la bussola e come la si usava?

L’appuntamento organizzato dal Museo degli Strumenti di Fisica dell’Università di Pisa e dal Museo delle Antiche Navi di Pisa fa parte del ciclo Le Notti dell’Archeologia 2021.

Secondo appuntamento “Antichi Astri - Osservazione di stelle e pianeti tra arte e letteratura”, eventi progettati dal Comune di Vaiano e dalla Fondazione Cdse insieme all’associazione Astrofili di Prato Polaris. Grandi personaggi fra scienza arte e cultura e luoghi prestigiosi sotto il cielo stellato dell’estate è la raffinata ricetta che ha già visto una serata dedicata a Dante, in omaggio ai 700 anni dalla morte a villa San Gaudenzio. Venerdì 16 luglio alle 21 sarà invece in scena Galileo Galilei alla villa del Mulinaccio.

“La villa del Mulinaccio fa da splendida cornice alla serata dedicata a Galileo. Gli appuntamenti di Antichi Astri sono di grande fascino proprio per lo scenario che li accoglie, che costituisce un volano di promozione per il territorio - sottolinea l’assessore al Turismo di Vaiano Beatrice Boni”.

Venerdì 16 luglio il tema sarà “Stelle in villa tra Rinascimento e nuove scoperte”. Con Alessia Cecconi i partecipanti potranno esplorare gli “Intrecci di arte e scienza nel segno di Galileo”.

Al termine della serata alle 21.45 l’associazione Polaris condurrà l’osservazione del cielo.

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria (posti limitati). Per prenotarsi collegarsi al sito dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, cliccare sul banner “Prenotazione Eventi”. Per info 0574 931065 - 931264 (da lun. a ven. 9-13) oppure eventi@bisenzio.it. Le prenotazioni si aprono dieci giorni prima dell’evento e si chiudono il giorno precedente. A causa delle restrizioni COVID è necessario presentarsi 15 minuti prima dell’orario di inizio.