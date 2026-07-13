​Notti bianche e shopping sotto le stelle: guida agli eventi a Firenze

C’è un momento speciale, nelle calde serate estive toscane, in cui i nostri borghi iniziano a vibrare di una nuova energia. È l’estate "fuori orario", un’esperienza sensoriale dove lo shopping di vicinato smette di essere una semplice commissione per trasformarsi in un evento sociale, culturale e gastronomico.

I veri protagonisti di questa metamorfosi sono i Centri Commerciali Naturali. Queste reti di botteghe e locali sono il cuore pulsante del marketing territoriale: non solo presidiano l'economia locale, ma curano l'anima delle città, trasformando piazze e vicoli in palcoscenici a cielo aperto. Tra musica live, convivialità e il fascino intramontabile delle vetrine illuminate fino a tardi, queste iniziative invitano cittadini e turisti a riscoprire il piacere del "vivere lento" e della bellezza condivisa.

Giovedì 16 luglio, via del Sansovino si trasforma in un salotto urbano d'eccezione. Il CCN "La Tramvata" lancia una sfida ambiziosa: pedonalizzare interamente la via per dare vita a una Notte Bianca che mette al centro la comunità.

Il Gusto della Convivialità: Dalle ore 21:00, una lunghissima tavolata ospiterà centinaia di persone per una cena collettiva. Il menù è un inno alla toscanità: si parte con gli immancabili coccoli, seguiti da pizza fragrante, gelato, caffè e bevande. Un menù dedicato e un simpatico omaggio attendono invece i più piccoli.

Dalle ore 21:00, una lunghissima tavolata ospiterà centinaia di persone per una cena collettiva. Il menù è un inno alla toscanità: si parte con gli immancabili coccoli, seguiti da pizza fragrante, gelato, caffè e bevande. Spettacolo Acrobatica: Direttamente dai successi di Italia's Got Talent, la Nazionale Italiana Acrobati Pizzaioli incanterà il pubblico con uno show di 40 minuti tra evoluzioni spettacolari e abilità tecnica.

Direttamente dai successi di Italia's Got Talent, la incanterà il pubblico con uno show di 40 minuti tra evoluzioni spettacolari e abilità tecnica. Intrattenimento per Tutti: Un tuffo nella nostalgia con i dj set anni '80 e '90, un paradiso di gonfiabili per i bambini e, per gli amanti degli animali, due speciali spettacoli dedicati ai cani.

Info Utili: La prenotazione per la cena è obbligatoria. Assicuratevi il vostro posto inviando un messaggio WhatsApp al numero 055 712738.

Lastra a Signa: Un Atelier sotto le Stelle

Il centro storico si accende a Lastra a Signa per la seconda serata di "Shopping sotto le stelle". Mentre i negozi restano aperti per i vostri acquisti serali e i mercatini colorano le vie, la creatività prende il sopravvento.

Laboratori d’Eccellenza: Per i ragazzi dai 6 ai 12 anni (ore 21:30), via XXIV Maggio e via I Maggio ospitano workshop unici: Letizia Boretti guiderà il laboratorio di Uncinetto Upcycling, Laura Rockandpainting Art svelerà i segreti degli Origami, mentre la fotografa Valentina Borgioli curerà un laboratorio di Stenotipia creativa.

Per i ragazzi dai 6 ai 12 anni (ore 21:30), via XXIV Maggio e via I Maggio ospitano workshop unici: guiderà il laboratorio di Uncinetto Upcycling, Laura Rockandpainting Art svelerà i segreti degli Origami, mentre la fotografa curerà un laboratorio di Stenotipia creativa. Musica e Libri: Colonna sonora live affidata al gruppo "Orange", mentre il furgoncino itinerante "La Biblioteca si muove!" offrirà letture e attività fino alle 23:00.

Vaiano: La Notte sulle Ruote

In via Braga l'atmosfera si fa rombante. Dalle 19:30, il centro diventa pedonale per ospitare un'esposizione di auto e moto d'epoca e moderne. È l'occasione perfetta per una cena itinerante tra gli stand di street food, approfittando della brezza serale per visitare le attività commerciali del borgo in festa.

Una settimana densa di appuntamenti che intrecciano cultura alta e divertimento popolare a Figline e Incisa Valdarno.

14 Luglio - Note d'Autore: All’Arena Summer Fest (ore 21:30), gli Ottoni dell’ORT presentano "Semplicemente Ornella". La voce di Lucia Sargenti vi guiderà nel repertorio della Vanoni. Biglietti: € 5 (ridotto € 3 per soci Coop, BCC e under 35/over 65).

All’Arena Summer Fest (ore 21:30), gli Ottoni dell’ORT presentano "Semplicemente Ornella". La voce di Lucia Sargenti vi guiderà nel repertorio della Vanoni. € 5 (ridotto € 3 per soci Coop, BCC e under 35/over 65). 16 Luglio - Shopping e Mistero: In piazza Ficino torna lo shopping notturno con baby dance. Per gli amanti del brivido, il Circolo ARCI Restone celebra il 50° anniversario della scomparsa di Agatha Christie con letture sceniche de "Il Natale di Poirot". Ingresso gratuito.

In piazza Ficino torna lo shopping notturno con baby dance. 17 Luglio - Divertimento Formato Famiglia: Piazza Santa Lucia a Incisa si trasforma in un'area giochi con gonfiabili, laser game e schiuma party .

Piazza Santa Lucia a Incisa si trasforma in un'area giochi con gonfiabili, . 18 Luglio - Intrigo a Tavola: A Poggio alla Croce (Piazza del Giaggiolo), "I Disordinari" mettono in scena una Cena con delitto. Un mix di teatro e buona cucina con un contributo richiesto di € 30 a persona. (Prenotazioni: 3683299250 o 3357043056).

San Gimignano: Arte e Stelle alla Rocca

La rassegna "Accade d’Estate" trasforma la città delle torri in un polo culturale:

Musica e Tradizione: Il 14 luglio alla Rocca, Silvia Giannini propone il suo "Project Smooth & Pop Rewind". Il 15 luglio, imperdibile "La notte delle streghe": una camminata itinerante con la naturopata Cristina Casamonti che culminerà in un laboratorio di pizzica e taranta.

Il 14 luglio alla Rocca, propone il suo "Project Smooth & Pop Rewind". Il 15 luglio, imperdibile "La notte delle streghe": una camminata itinerante con la naturopata che culminerà in un laboratorio di pizzica e taranta. Cinema Revolution: Proiezioni alla Rocca di Montestaffoli (ore 21:30). Grazie all'iniziativa ministeriale, i film del 16, 18 e 19 luglio costano solo € 3,50. Da segnalare Zootropolis 2 (15/07), scelto appositamente dal Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

Capannoli: "Una Serata Fortunata"

Il 18 luglio Il brand "Terre di Pisa" firma un evento monumentale che trasforma 2 km. di via Volterrana in un pezzo di Brasile.

Alegria de Viver: Il tema di quest'anno è un inno alla resilienza. Tra sfilate itineranti a ritmo di samba, esibizioni di Capoeira, workshop di Forrò e il ritmo travolgente della Batucada, la serata coinvolgerà ben 51 punti di interesse tra negozi e locali.

Il tema di quest'anno è un inno alla resilienza. Tra sfilate itineranti a ritmo di samba, esibizioni di Capoeira, workshop di Forrò e il ritmo travolgente della Batucada, la serata coinvolgerà ben 51 punti di interesse tra negozi e locali. Gran Finale: Street food e Caipirinha accompagneranno i visitatori fino allo spettacolo pirotecnico di mezzanotte in piazza San Bartolomeo.

6.

Calendario Riepilogativo degli Appuntamenti

Data Località Evento Principale Target 14 Luglio Figline Valdarno Omaggio a Ornella Vanoni (€5/€3) Amanti della musica d'autore 14 Luglio San Gimignano Silvia Giannini - Smooth & Pop Appassionati di sonorità pop 15 Luglio Lastra a Signa Shopping & Laboratori Artigiani Famiglie e menti creative 15 Luglio Vaiano Notte sulle Ruote (Auto e Moto) Appassionati di motori 15 Luglio San Gimignano Notte delle Streghe & Zootropolis 2 Sognatori e famiglie 16 Luglio Firenze (Isolotto) Notte Bianca e Maxi Tavolata Gourmet e comunità 16 Luglio Figline Valdarno Shopping & Giallo (Agatha Christie) Shopping & Letteratura 17 Luglio Incisa Valdarno Laser game e Schiuma party Bambini e ragazzi 18 Luglio Capannoli Serata Brasiliana (Terre di Pisa) Amanti del ritmo e dello street food 18 Luglio Poggio alla Croce Cena con delitto (€30) Cercatori di mistero

Per godervi al meglio queste esperienze, ricordate di pianificare gli spostamenti con un po' di anticipo: i centri storici pedonalizzati offrono un fascino unico, ma richiedono un pizzico di pazienza per il parcheggio. Soprattutto, tenete a mente che le cene a tema (Firenze e Poggio alla Croce) richiedono la prenotazione obbligatoria per garantire la qualità del servizio.

Scegliere di passare una serata tra questi eventi non è solo un modo per divertirsi: è un atto di sostegno concreto allo shopping di vicinato. Ogni acquisto in una bottega storica, ogni cena in piazza, contribuisce a mantenere vivi e sicuri i nostri borghi. Lasciatevi trasportare dal ritmo della batucada o dal silenzio di una proiezione sotto le stelle: l'estate toscana vi aspetta per regalarvi ricordi indelebili.