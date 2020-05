Notre Dame de Paris a Firenze a maggio 2021

Spostate per Coronavirus le date di novembre 2020

Secondo l’ordinanza emanata dal governo che prevede la sospensione di eventi e spettacoli di qualunque natura fino a data da destinarsi, Vivo Concerti comunica lo spostamento dell’intera tournée di Notre Dame de Paris al 2021. Le date fiorentine in programma dal 13 al 15 novembre 2020 al Mandela Forum saranno recuperate dal 14 al 16 maggio 2021.



I biglietti già acquistati restano validi per i nuovi spettacoli, rispettivamente:

venerdì 13 novembre '20 ore 21.00 - venerdì 14 maggio '21 ore 21.00

sabato 14 novembre '20 ore 16.00 - sabato 15 maggio '21 ore 16.00

sabato 14 novembre '20 ore 21.00 - sabato 15 maggio '21 ore 21.00

domenica 15 novembre '20 ore 16.00 - domenica 16 maggio '21 ore 16.00



NOTRE DAME DE PARIS racchiude un’alchimia unica e irripetibile, la firma inconfondibile di Riccardo Cocciante rende le musiche sublimi, regalando allo spettacolo un carattere europeo. Il magistrale adattamento di un romanzo emozionante, come quello scritto da Victor Hugo, ad opera di Luc Plamondon e di Pasquale Panella, diretto dal sapiente regista Gilles Maheu, si affianca alle coreografie e ai movimenti di scena ideati da Martino Müller. I costumi sono di Fred Sathal e le scene di Christian Ratz. Un team di artisti di primo livello che ha reso quest’opera un assoluto capolavoro.





PREZZI BIGLIETTI

Firenze @ Nelson Mandela Forum

Dal 14 al 16 maggio 2021



Intero

Poltronissima Platinum Numerata – € 78,50 + € 11,50 diritti di prevendita

Poltronissima Gold Numerata – € 70,00 + € 10,00 diritti di prevendita

Poltronissima Numerata – € 61,00 + € 9,00 diritti di prevendita

Poltrona Numerata – € 52,50 + € 7,50 diritti di prevendita

Balconata Numerata – € 52,50 + € 7,50 diritti di prevendita

I Settore Numerato – € 43,50 + € 6,50 diritti di prevendita

II Settore Numerato – € 35,00 + € 5,00 diritti di prevendita

III Settore Numerato – € 27,00 + € 4,00 diritti di prevendita



*Ridotto “Bambini” e “Gruppi”

Poltronissima Gold Numerata – € 56,00 + € 8,00 diritti di prevendita

Poltronissima Numerata – € 49,00 + € 7,00 diritti di prevendita

Poltrona Numerata – € 42,00 + € 6,00 diritti di prevendita

Balconata Numerata – € 42,00 + € 6,00 diritti di prevendita

I Settore Numerato – € 35,00 + € 5,00 diritti di prevendita

II Settore Numerato – € 28,00 + € 4,00 diritti di prevendita

III Settore Numerato – € 21,50 + € 3,00 diritti di prevendita





*I bambini fino a 5 anni compiuti per i quali non è prevista l’occupazione di un posto a sedere, possono accedere al luogo dello Spettacolo senza il biglietto qualora accompagnati da una persona che ne ha la responsabilità e munita di regolare titolo di ingresso; i bambini dai 6 ai 12 anni e i Gruppi* usufruiscono di uno sconto del 20% sul prezzo del biglietto

*si intende un insieme di almeno 15 persone



