Rignano sull'Arno: in vendita tenuta di caccia appartenuta ai Medici

ph Immobiliare.it

Una tenuta di caccia trecentesca di Rignano sull'Arno appartenuta ai Medici, una villa quattrocentesca appartenuta alla famiglia Martelli e una casa colonica dove trascorse il suo tempo la sorella di Napoleone, la Contessa Elisa Baciocchi Bonaparte. Sono tre "nobili proprietà" in Toscana, che adesso il portale Immobiliare.it propone all'attenzione generale. Curiosità interessanti, anche storicamente.

La tenuta di caccia di Rignano - spiegano dall'immobiliare - è "una villa unifamiliare adagiata in collina, caratterizzata da un parco esterno di 1.500 mq ed è la scelta ideale per chi desidera abitare al riparo dai rumori della città. Prezzo: 1.350.000 euro.

L’aristocrazia fiorentina - prosegue la nota - è stata ricca di nomi influenti e tra questi sicuramente spicca quello dei Martelli, amici fedelissimi della famiglia Medici, che a loro hanno legato fortune e proprietà, tra cui una villa del XV secolo all’interno della quale è oggi in vendita a Firenze Campo di Marte un quadrilocale signorile recentemente ristrutturato con materiali in bioedilizia e finiture miranti a risaltarne il valore storico. Prezzo: 695.000 euro".

"A Suvereto - evidenzia poi Immobiliare.it - uno dei borghi più belli e conosciuti della Maremma livornese è in vendita una proprietà di 19 ettari immersa nel verde di querce e ulivi. Adibita ad agriturismo, si compone di un’antica casa colonica in pietra, risalente al XVIII secolo, appartenuta alla Contessa Elisa Baciocchi Bonaparte, sorella di Napoleone. A questa si aggiungono altri immobili, edifici e una grande piscina esterna per un totale di 800 mq. Prezzo su richiesta".