Noa, conquista il Forte Belvedere

Fotogallery ©Alessandro Rella - PhotoPress.it

Uno dei concerti più emozionanti dell' Estate Fiorentina da una delle terrazze più suggestive su Firenze.

Ieri sera Achinoam Nini, Noa, e il chitarrista Gil Dor si sono esibiti in un concerto al Tramonto sulla terrazza del Forte Belvedere.

Il concerto faceva parte della rassegna JAZZ AL FORTE curata magistralmente da EMPOLIJAZZ che ha riportato la cantante israeliana a Firenze, città da lei molto amata.

Noa, ieri sera, col suo canto e la sua musica è riuscita ad abbattere qualunque barriera, Blues, Jazz e influenze mediorientali hanno fatto volare le oltre due ore di concerto e lo hanno reso indimenticabile.

Conclude la serata con tre pezzi UNICI... Santa Lucia (cantata in Napoletano), Beautiful That Way e un Ave Maria che ha lasciato il pubblico letteralmente a bocca aperta, al termine dell'esibizione, una standing ovation di oltre dieci minuti.