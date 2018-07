Nikki Beach Versilia 2nd Anniversary Party

Sabato 28 luglio evento all’insegna della musica e della moda. Special guest il dj e produttore olandese Dante Klein, testimonial del brand inglese di beachwear Orlebar Brown. Il marchio presenterà per la prima volta in Italia la sua collezione proprio in occasione del compleanno del beach club di Marina di Pietrasanta

Orlebar Brown, brand di beachwear maschile ad “uso resort”, fondato a Londra dal fotografo Adam Brown nel 2007, famoso per la sua capacità da abbinare tessuti pregiati e stampe dai colori vibranti, sabato 28 luglio presenterà per la prima volta in Italia la sua collezione SS18 nell’esclusiva cornice del Nikki Beach Versilia, in occasione del 2nd Anniversary Party, lo speciale evento che celebrerà il secondo compleanno del luxury beach club di Marina di Pietrasanta.

Per l’occasione il dj-produttore olandese e brand Ambassador di Orlebar Brown, Dante Klein, vero fenomeno della consolle, farà ballare gli ospiti del Nikki Beach Versilia con alcuni dei suoi successi come “Let Me Hold You (Turn Me On)” e “Coke & Hennessy”. Si preannuncia un evento indimenticabile, nato dalla partnership davvero innovativa tra Orlebar Brown e il luxury beach club di Marina di Pietrasanta.

Quella che verrà presentata è una collezione luminosa e fresca ma allo stesso tempo colorful e funny, che prende spunto dal fascino dei paradisi tropicali, dalle giornate trascorse su isole deserte e dalle lussureggianti coste ricche di flora, ispirandosi alle baie turchesi delle Bermuda o alle spiagge inondate dal sole di Saint Barth. Giallo tucano, rosa paradiso, viola orchidea, azzurro brillante e verde felce, sono i colori predominanti, cui si affiancano le fantasie Themis e Barthmann e la stampa Aruba, proposta con un motivo chevron a due colori. Capisaldi della collezione sono i disegni retrò a righe e i nuovi colori adventure.

Orlebar Brown, fondata a Londra nel 2007, è un marchio abbigliamento maschile ad “uso resort” con 27 negozi in tutto il mondo. Adam Brown, fondatore del brand, ebbe l’intuizione che portò alla nascita di Orlebar Brown quando in vacanza a Rajasthan gli fu rifiutato l’ingresso in un ristorante perché indossava un costume da bagno. Brown non ha voluto creare un classico costume da bagno ma un pantaloncino con il quale si può fare il bagno. Ispirato al design tradizionale di un costume di taglio sartoriale, l’iconico costume è composto da 62 elementi. Ora, 11 anni dopo, il brand offre una collezione di 25 capi, che includono magliette, camicie, chinos, occhiali da sole e altro.

Gli ospiti potranno inoltre gustare, in questa occasione anche a cena, la cucina dell’Executive Chef Cesare Lazzeri, che interpreterà i migliori piatti della tradizione italiana e internazionale accompagnati da champagne e cocktail creativi. Si conferma infine il connubio tra Nikki Beach Versilia e l’arte; a partire da sabato 28 luglio e per il resto della stagione all’interno del beach club saranno esposte alcune delle più famose opere di Fidia Falaschetti, eclettico artista marchigiano, dalle cui mani sono nati “personaggi” irriverenti come Donald Fuck e Freaky Mouse. Musica, buona cucina, spettacolo, moda, cinema e arte; al Nikki Beach Versilia si conferma anche per il secondo anno la formula magica, composta da questi 6 elementi, che ha reso il brand Nikki Beach leggendario in tutto il mondo.