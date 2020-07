Nick The Nightfly protagonista del primo appuntamento di Jazz & Wine in Montalcino

Giovedì 30 luglio a Castello Banfi, si apre la 23^ edizione del festival che porta nelle terre del Brunello i grandi protagonisti della musica jazz internazionale

Partenza all'insegna dell’eleganza per la ventitreesima edizione di Jazz & Wine in Montalcino, il festival che nasce dalla collaborazione tra la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz di Roma, l’azienda vinicola Banfi e il Comune di Montalcino.

Giovedì 30 luglio, nel meraviglioso Castello Banfi, a dare il via a quella che ormai è una delle rassegne più longeve e conosciute nel panorama musicale internazionale, arriva NICK THE NIGHTFLY.

Storica voce di Radio Monte Carlo, NICK THE NIGHTFLY presenta a Jazz & Wine il progetto “Be yourself”, che lo vede protagonista di uno spettacolo di grande atmosfera, ricco di stili musicali diversi. Dal Brasile all’America fino all’Europa il suo è un viaggio denso di sonorità internazionali.

Dj, cantante, musicista, Nick (voce) si esibisce con il suo quintetto formato da Jerry Popolo (sax tenore) Claudio Colasazza (piano) Francesco Puglisi (contrabbasso) Amedeo Ariano (batteria).

Nick the Nightfly è nato a Glasgow, in Scozia, ma vive in Italia dal 1982. Conosciuto per il suo programma radiofonico di nuove musiche e tendenze, che ha introdotto in Italia nel 1989 e che conduce tuttora su Radio Monte Carlo. Nick ed è anche un affermato cantante, suona la chitarra e compone brani di grande valore artistico. Con il suo quintetto ha partecipato ai più importanti festival in Italia, da Umbria Jazz a Bolzano Jazz Festival al Blue Note Milano.

La rassegna, proseguirà con alcuni tra i più apprezzati interpreti della musica italiana ed internazionale e lo farà, stavolta, con un progetto itinerante, che tocca alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio ticinese, complice la temporanea indisponibilità della Fortezza di Montalcino, storico palcoscenico del Jazz & Wine.

Venerdì 31 luglio, sempre a Castello Banfi, la tromba di FABRIZIO BOSSO e il pianoforte di JULIAN OLIVER MAZZARIELLO offriranno “Tandem”, un incontro perfetto tra due musicisti che trascende le regole delle classiche collaborazioni. In 17 anni il loro rapporto di fraterna amicizia e l’approccio con la musica, totalmente libero dagli schemi, accrescono il loro sodalizio, fino a farli diventare una sola voce.

Nell'incredibile scenario dell’Abbazia di Sant’Antimo, sabato 1 agosto il trio italo-argentino, composto da PEPPE SERVILLO, JAVIER GIROTTO e NATALIO MANGALAVITE, presenta “PARIENTES” un viaggio nei ricordi, nelle persone, nell'immaginario di un popolo migrante che ha dato vita ad un’altra cultura e, nel contempo, ha preservato la propria portandovi nuova linfa. Uno spettacolo trascinante, fatto di intense musiche, di storie e di esperienze di vita, per una notte da non perdere, impreziosita da un palcoscenico allestito in un luogo unico ed irripetibile.

Gran finale all'insegna della voce domenica 2 agosto quando sul palco di Jazz & Wine, predisposto per l’occasione nella suggestiva Piazza del Popolo di Montalcino, arrivano le sonorità latine di ROSALIA DE SOUZA e del suo quintetto. Voce internazionale, la cantante brasiliana presenterà “Il Brasile che mi piace”, uno spettacolo in cui propone i brani che l’hanno resa apprezzatissima interprete nei suoi tre lustri di carriera.

La direzione artistica, come ormai da anni, è firmata da Paolo Rubei (Alexanderplatz di Roma) che, con passione e competenza, prosegue nel percorso musicale tracciato dal compianto padre Giampiero, ispiratore e ideatore di questo unico festival musicale. Tutti gli spettacoli di Jazz & Wine in Montalcino avranno inizio alle ore 21.45. Informazioni: Banfi 0577 840111 - marketing@banfi.it (anche prenotazioni per i concerti di Castello Banfi)