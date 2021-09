Niccolò Bardelli vince l'Equestrian Style internazionale

Equestrian Style Csi di Arezzo

Ancora un ottimo risultato e una bella soddisfazione per Niccolò Bardelli, promettente cavaliere fiorentino: ieri domenica 26 settembre in sella ad Eve ha conquistato il primo posto in una importante competizione internazionale, l'Equestrian Style Csi disputato ad Arezzo nella categoria 125. Buono anche il piazzamento ottenuto nella "140" con un altro cavallo, Ilamine de Thurin.

Niccolò, che abita a San Felice a Ema, zona Galluzzo, e ha compiuto 19 anni a maggio, non è nuovo ad exploit del genere: tre anni fa in sella a Cremcaramel Della Monica ha vinto il campionato regionale, inoltre per due anni ha fatto la Coppa del presidente a Roma, in piazza di Siena, arrivando nel 2019 terzo nell'individuale.

Niccolò con i genitori Sandra e Filippo

Sempre due anni fa, il giovane Bardelli faceva parte della squadra toscana che ha vinto la Coppa delle Regioni alla Fieracavalli di Verona e ha ottenuto risultati importanti al Global di Chantilly, in Francia.

Niccolò Bardelli, che ha come istruttore Giorgio Meli e gareggia presso la Toscana Equitazione di Cerbaia, è una delle punte di diamante della Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) Toscana.

"Sono molto felice - commenta Niccolò - ma soprattutto soddisfatto perché questa è una ricompensa del lavoro che c'è stato in questi ultimi mesi".

Niccolò, che si allena sei giorni su sette, ha finito il liceo scientifico e adesso inizierà l'Università.

Il prossimo appuntamento agonistico è fissato a Cattolica, per un'altra competizione internazionale verso la metà di ottobre.