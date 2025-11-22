Neve sui passi appenninici, spargisale in azione

Neve in atto già dalle prime ore della mattina su tutti i passi appenninici del territorio metropolitano fiorentino. Mezzi spalaneve e spargisale del servizio Viabilità della Città Metropolitana stanno operando per garantire la percorribilità delle strade di competenza.

Le autorità locali raccomandano prudenza e un comportamento alla guida adeguato alle condizioni meteo, ricordando l'obbligo delle dotazioni invernali (pneumatici invernali o catene da neve).

Rischi e norme di Comportamento sul sito della Regione Toscana: http://bit.ly/2KvE5SC

Intanto è stata prorogata dalla sala operativa regionale l'allerta gialla per rischio neve fino alle ore 20 di oggi su rilievi Appennino, Casentino e Amiata.Inoltre allerta gialla per rischio ghiaccio nella giornata di domani dalla mezzanotte alle ore 10. Domani estese e intense gelate nell'interno (a tutte le quote) con temperature minime fino a -2 / -4°C in pianura. Possibile formazione di ghiaccio, in particolare sulle zone interessate dalle nevicate di oggi, sabato.🟡Allerta gialla per vento forte sulla Toscana centrale in corso fino alle 20 di oggi. Ancora possibilità di deboli e residue nevicate attorno a 400-500 metri in Appennino (soprattutto versanti romagnoli di alto Mugello e Val Tiberina dove la neve potrà cadere fino al fondovalle) e i 600-800 metri sull'Amiata. Tendenza ad esaurimento delle precipitazioni in serata.