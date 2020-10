Netflix: Lucca Changes celebra Suburra

Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara e Filippo Nigro protagonisti di un panel digitale

Tra gli appuntamenti dell’Area Movie di Lucca Comics & Games si aggiunge un momento imperdibile targato Netflix, il più grande servizio di intrattenimento in streaming del mondo, con 195 milioni di abbonati paganti in oltre 190 paesi.

Lucca Changes celebra l'arrivo della terza e ultima stagione di Suburra - la serie, disponibile dal 30 ottobre su Netflix, con uno speciale panel digitale. Direttamente dalla serie originale italiana, Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara e Filippo Nigro ripercorreranno insieme il lungo viaggio di questa epica saga iniziato nel 2017 e giunto ora all'attesissimo atto finale. Prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios - in associazione con Bartlebyfilm, Suburra - la serie arriverà su Netflix in oltre 190 paesi.



Il panel dal titolo First Memories – Dietro le quinte di Suburra - la serie sarà moderato da Gianmaria Tammaro e vedrà i protagonisti ripercorrere le stagioni di Suburra - la serie fino all’atto finale.

L'appuntamento è per venerdì 30 ottobre alle ore 17, sul sito www.luccachanges.com



Lucca Comics & Games è il community event più importante d’Europa dedicato al fumetto, al gioco, al videogioco, all'animazione, alle serie TV e all’immaginario Fantasy. Nel 2020 questo festival diventa Lucca Changes, una manifestazione rinnovata nelle modalità di fruizione per consentire a tutti gli appassionati della cultura pop contemporanea di poter vivere il proprio festival nel modo più sicuro possibile e nella maniera preferita. Le attività in programma, infatti, potranno essere godute comodamente da casa online e grazie a RAI.

La città di Lucca ospiterà solo alcuni degli eventi in programma e questi saranno organizzati in assenza di pubblico ma saranno disponibili in streaming. Il sito www.luccachanges.com, in costante aggiornamento, aggregherà tutto il palinsesto di iniziative 2020.

Le novità editoriali saranno proposte tramite il Lucca Store su Amazon.it (https://www.amazon.it/b?node=21833491031), tramite la rete dei 115 campfire (negozi specializzati, fumetterie e librerie indipendenti sparsi in tutta Italia) con la ricca offerta di uscite e anteprime di prodotto, mentre nello store online di Inuit Bologna (store.inuitbookshop.com) sarà disponibile tutta la selezione di titoli dell’autoproduzione e della microeditoria italiana e straniera.

Lucca Changes, come pianificato, cambia la sua dimensione e continua ad adattarsi alla mutevolezza del periodo. Invita tutti gli appassionati alla massima prudenza, a rinunciare per quest’anno alla presenza nella città del fumetto e del gioco, e a seguire gli oltre 200 eventi online.