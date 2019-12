“Nebraska’s War” di Lucca: da tutto il mondo per giocare a Magic

Dal 5 all’8 dicembre 2019 al Polo Fiere

Arriveranno dalla Russia, dalla Spagna, dalla Germania, dagli Stati Uniti e da altri Paesi ancora, per ritrovarsi al Polo Fiere di Lucca, portando con sé il loro personale contenitore di carte collezionabili e tanta passione, pronti a trasformarsi in maghi e a sfidarsi in tornei che decreteranno i campioni assoluti del gioco.

Per il terzo anno il Polo Fiere di Lucca ospita “Nebraska’s War” 7.0 un lungo weekend dedicato ai tornei di tutte le versioni del gioco di carte “Magic: the Gathering” che dal 5 all’8 dicembre porterà a Lucca quasi 2 mila appassionati per il gioco di carte collezionabili più longevo e tra i più venduti al mondo che conta quasi 6 milioni di giocatori.

L'ingresso è libero e gratuito ed è anche l'occasione anche per i curiosi, di potersi avvicinare a questo universo che unisce oltre 6 milioni di appassionati in tutto il mondo: al Nebraska’s War 7.0 c'è la possibilità non solo di partecipare a tornei di ogni formato esistente nel gioco sfidando i migliori al mondo, ma anche di muove i primi passi, per iniziare a divertirsi e socializzare, anche per questo motivo sarà possibile iscriversi ai tornei direttamente in fiera.

Al Polo Fiere anche un poker di grandi artisti internazionali, che hanno scritto la storia di Magic e disegnato alcune delle carte più belle e apprezzate dai collezionisti: Liz Danforth, R.K Post, Drew Tucker, Justin Hampton, pronti ad incontrare gli appassionati anche per sessioni di autografi.

Fra le novità di quest'anno la possibilità di provare il nuovo gioco KeyForge ideato da Richard Garfield, creatore di Magic.

Visto il grande afflusso di giocatori provenienti da tutto il mondo, l'evento si pone anche come un momento dedicato alla scoperta delle ricchezze del nostro territorio.

L'iniziativa rientra fra le sette fiere in calendario nei prossimi mesi, fino a maggio 2020, al Polo Fiere lucchese, per un totale di 11 eventi organizzati in un anno, in parte direttamente da Lucca Crea Srl, la società che organizza Lucca Comics & Games.

Cos'é Magic

“Magic: The Gathering” è il gioco di carte collezionabili più venduto al mondo, creato da Richard Garfield e pubblicato nel 1993 dalla Wizards of the Coast. È giocato da più di sei milioni di persone in più di cinquanta Paesi. È un gioco in cui le carte rappresentano le magie a disposizione di un mago, il giocatore, che si confronta in una battaglia con un altro o più maghi. Ognuno dei contendenti ha a disposizione creature, incantesimi, stregonerie, artefatti e magie veloci (dette istantanei) per cercare di sconfiggere uno o più avversari.