Natura in Toscana: calendario delle iniziative per l'estate in Toscana

Per gli amanti della natura, per le famiglie, per i bambini, è partita l'estate 2018 "Natura in Toscana", un calendario fitto di iniziative che da ora fino a settembre porterà tutti gli appassionati del verde nelle riserve naturali e nei parchi regionali. Un servizio tutto nuovo, che si aggiunge alla consueta iniziativa annuale "Festa nei Parchi", che per i mesi estivi offre una scelta ampia di luoghi dove passare un po' di tempo a contatto con i tesori naturali della Toscana gratuitamente.

La parte del leone la fanno gli eventi nei tre parchi regionali ( Apuane, Migliarino S. Rossore e Maremma) e nelle riserve convenzionate con i Comuni , le associazioni di Comuni e le associazioni ambientaliste (per lo svolgimento di alcune attività gestionali).

"Il passaggio delle competenze di gestione delle riserve dalle Province alla Regione – spiega l'assessore all'ambiente Federica Fratoni - ha determinato una nuova organizzazione regionale che si sta piano piano costruendo e che ci ha posto davanti alla necessità di fornire agli amanti della natura un nuovo servizio rendendo disponibili in rete i principali eventi che si svolgeranno nelle aree protette. Parliamo frequentemente di promozione e valorizzazione nelle aree protette - prosegue - ma non ci siamo mai confrontati con i numerosissimi eventi sparsi su tutto il territorio regionale. Questa iniziativa è partita proprio con l'intento di far conoscere tutti gli eventi inserendoli in un unico contenitore: un calendario apposito. Il nostro obiettivo è quello di riuscire ad attivare una collaborazione proficua con tutti i soggetti che operano sul territorio così da valorizzare e pubblicizzare le tante attività organiz zate nei nostri Parchi e Riserve".

