Natale: il 7 dicembre l’accensione degli alberi visibile online

Nardella: “Evitiamo assembramenti e continuiamo a rispettare le regole”

Al via l’accensione degli alberi di Natale e delle luminarie in città. L’appuntamento è il 7 dicembre alle 18.30, quest’anno eccezionalmente online a causa della pandemia. Il momento dell’accensione degli alberi sarà trasmesso sui canali social del sindaco e della Città di Firenze e sul canale Youtube di Florence Tv.

“Firenze non spegne le sue luci e non rinuncia agli alberi per un Natale di speranza - sottolinea il sindaco Dario Nardella - ma occorre continuare a tenere comportamenti prudenti ed evitare assembramenti. Per questo la tradizionale cerimonia dell’accensione sarà visibile in streaming”.

Martedì 8 dicembre infatti, come da tradizione, saranno accesi tutti gli alberi di Natale che l’amministrazione pisana ha voluto distribuire per il territorio in vista delle festività.

«Quest’anno – ricorda l’assessore al Turismo e Commercio Paolo Pesciatini - addobbi e illuminazione natalizi sono per la prima volta a carico del Comune. Ci siamo mossi per tempo, anche per il perdurare della crisi e delle restrizioni dovute al Covid, per garantire a Pisa, alle periferie e al litorale un clima natalizio degno della nostra storia e della nostre tradizioni. Uno sforzo importante per garantire gli allestimenti natalizi in città senza gravare su attività commerciali ed economiche, che già in questa fase sono messe a dura prova».

Il via all’illuminazione partirà martedì 8 dicembre alle ore 16,30 con l’accensione dell’Albero di Natale a Tirrenia in piazza Belvedere, per poi proseguire alle 17 con l’accensione della composizione natalizia di piazza delle Baleari a Marina di Pisa. Si arriva quindi in centro città, in piazza XX Settembre, con l’accensione alle ore 18 dell’albero di Natale e degli addobbi di Palazzo Pretorio e del Ponte di Mezzo. A partire dalle 17 inoltre si accenderanno in contemporanea anche tutti gli altri alberi di Natale posizionati nei vari punti della città: a Calambrone, in piazza della Stazione, in piazza della Berlina, in piazza delle Vettovaglie, piazza della Pera, area verde di San Giusto, rotatoria Cep. E ancora: via Cattaneo, via Pisanova (all’altezza di via Bargagna), via Amendola, piazzale della Chiesa a Putignano, piazza della Fornace a Riglione, parcheggio di via Gagno, largo Ippolito Nievo ai Passi e via Emilia a Sant’Ermete.

Prenderanno il via martedì 8 dicembre, con un doppio appuntamento sul canale YouTube Monteriggioni Cultura, gli eventi natalizi trasmessi in streaming e organizzati dal Comune in collaborazione con Monteriggioni AD1213 e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. Gli appuntamenti andranno avanti fino a venerdì 18 dicembre e saranno disponibili anche sulla Pagina Facebook Monteriggioni Turismo. Gli eventi on line si apriranno martedì 8 dicembre, alle ore 18, con il primo dei quattro laboratori di narrazione e creazione con la carta intitolati “Il pianeta degli Alberi di Natale”, ispirati all’omonimo libro di Gianni Rodari e curati da Annamaria Guerrini e Beatrice Ficalbi per Lo Stanzone delle Apparizioni. I laboratori torneranno mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 dicembre, con inizio alle ore 18. Martedì 8 dicembre, alle ore 21, inoltre, è in programma il concerto “Morricone & Friends”, in compagnia delle musiche di Morricone, Rota, Williams e Zimmer eseguite dagli ottoni e dalle percussioni dell’ORT, Orchestra Regionale Toscana: Donato De Sena e Luca Betti alle trombe; Paolo Faggi al corno; Antonio Sicoli al trombone; Riccardo Tarlini alla tuba e Roberto Bichi alle percussioni.