Le Botteghe di Firenze: speciale Natale

Acquisti on line da negozi e attività fiorentine. Da oggi al via le iscrizioni per i commercianti

Fare acquisti direttamente da casa evitando assembramenti e supportando la rete del commercio fiorentino. È l’obiettivo della nuova sezione del portale Le Botteghe di Firenze (www.lebotteghedifirenze.it) che da oggi apre alle iscrizioni di negozi e attività fiorentine, anche non alimentari, con la possibilità di proporre on line le proprie offerte natalizie. Nella mappa digitale della sezione ‘Speciale Natale’ sarà inserita la scheda di ciascuna attività con il link al sito e-commerce o pagina Facebook per ordinazioni, o a un numero whatsapp attraverso il quale sarà possibile per il cliente ricevere informazioni e immagini dei prodotti anche via whatsapp. La mappa e le schede di ciascuna attività iscritta consentiranno ai cittadini di trovare in modo facile e rapido le botteghe di proprio interesse, potendo poi acquistare o ordinare online in tutta sicurezza con le modalità che saranno indicate da ciascuna attività economica. L’iniziativa si inserisce nella campagna ‘Compra fiorentino’ per il Natale 2020.

“Da oggi apriamo la piattaforma a nuove attività con una sezione speciale dedicata ai pacchi da mettere sotto l’albero - ha detto l’assessore all’Innovazione e sistemi informativi Cecilia Del Re -. Uno strumento in più per sostenere le nostre botteghe, attraverso la promozione online e la possibilità di offrire ai fiorentini acquisti sicuri a distanza. L’invito alla città è proprio questo - ha proseguito Del Re -: rivolgersi per questo Natale al commercio locale che sta attraversando un periodo difficilissimo”.

“Invito tutti i negozi, le botteghe e gli artigiani ad iscriversi al sito le botteghe di Firenze dove, grazie alla sezione ‘regali di Natale’- ha detto l’assessore al commercio Federico Gianassi - c’è un modo in più per far conoscere le proprie offerte ai fiorentini e le opportunità della consegna a domicilio che ogni attività offre. Per sostenere i nostri negozi abbiamo anche lanciato la campagna di comunicazione #IoComproFiorentino, con la quale attraverso canali social, digital e manifesti anche sugli autobus, speriamo di dare un contributo alla ripartenza delle attività fiorentine. Adesso diamo nuovi strumenti per la loro promozione online per permettere di comprare in negozi fiorentini sfruttando il web ed evitando gli assembramenti”.

La nuova sezione sarà online dall’11 dicembre, mentre da oggi sono aperte le iscrizioni per le attività con registrazione alla pagina www.comune.fi.it/spesadovecome/speciale-natale-2020: tutte le registrazioni saranno inserite nel sistema.