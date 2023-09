Sicurezza: Nardella potenzia l'illuminazione pubblica alle Cascine

Il sindaco di Comune e Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella ha annunciato imminenti lavori per aumentare la sicurezza nel parco delle Cascine, in particolare in alcune zone specifiche come Piazzale Vittorio Veneto. Al via lunedì i cantieri.

"Il Sindaco Nardella quando vuole e si applica ascoltando idee Lega produce giuste soluzioni per la città. Bene illuminazione Parco Cascine, molto meno bene, la "boutade" estiva, oggi confermata, degli Steward in aiuto della Polizia Municipale per la sicurezza del Parco. Perché mandare delle persone "a mani nude" ed armate di sola buona volontà ad affrontare dei malviventi muniti di coltelli o peggio ci pare una presa di giro" dichiara il Capogruppo in Palazzo Vecchio e Segretario provinciale Lega Federico Bussolin.

"Speriamo adesso che Nardella ascolti le idee della Lega per le Cascine ed installi subito un'alta recinzione per tutto il perimetro sul "modello Central Park" in modo da proteggere realmente l'area verde dalla microcriminalità, così come sarebbe utile fornire il Parco di telecamere interne ed esterne, così da monitorare ogni area e mantenere sotto controllo eventuali momenti di tensione. Per troppo tempo la sicurezza è stata relegata a percezione dall’amministrazione, con la paura di perdere voti: speriamo che Nardella lasci a casa il buonismo e agisca per il bene dei Fiorentini."

Lunedì 11 settembre, al Parco delle Cascine, con ritrovo alle 11:30 davanti al chiosco di piazza Vittorio Veneto, Forza Italia organizza una "Camminata per la sicurezza e la legalità". Sono invitati tutti i cittadini. Saranno presenti l'on. Erica Mazzetti; il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana e coordinatore regionale del partito, Marco Stella; il consigliere regionale Maurizio Sguanci; il coordinatore cittadino di Forza Italia, Mariagrazia Internò e il capogruppo a Palazzo Vecchio, Mario Razzanelli.