Lavori a Firenze nella settimana 15 - 21 maggio

Il ripristino della pavimentazione stradale in via degli Alfani e piazza del Capitolo. Ma anche interventi di sostituzione della rete idrica in lungarno Vespucci e quelli per nuovi allacci all'acquedotto in via del Ronco Corto e via della Concezione. Sono solo alcuni dei lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l'istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda i risanamenti stradali, la settimana prossima è in programma un intervento di ripristino della pavimentazione stradale in via Alfani. La strada sarà chiusa da giovedì 18 maggio da via dei Fibbiai a via della Pergola mentre tra via del Castellaccio e via Cavour diventerà a senso unico verso quest’ultima. Previsto un senso unico anche sulla direttrice via dei Servi-piazza Santissima Annunziata-via dei Fibbiai verso vie del Castellaccio. L’intervento si concluderà il 1° giugno.

Inizieranno invece lunedì 15 maggio i lavori di ripristino della pavimentazione in pietra in piazza del Capitolo:. Fino al 18 maggio saranno istituite chiusure tra via della Canonica e piazza del Duomo.

Ecco gli altri principali interventi.

Lungarno Vespucci: inizieranno lunedì 15 maggio i lavori di sostituzione della rete idrica. Previsti divieti di sosta e restringimenti di carreggiata per fasi e a tratti (tra piazza Vittorio Veneto e via Magenta, tra via Magenta e via Garibaldi, tra via Garibaldi a Corso Italia). Restringimenti anche in via Magenta e Corso Italia. Sarà invece chiusa l’area di parcheggio di lungarno Vespucci all’altezza di via Curtatone. L’intervento si concluderà a metà luglio.

Via del Ronco Lungo: per un nuovo allaccio alla rete idrica da lunedì 15 maggio la strada sarà interrotta tra via Giovanni Maria Butteri e piazza Carlo Dolci. Percorso alternativo: via Giovanni Maria Butteri-via del Caravaggio-via Pisana-via Cecco Bravo-piazza Carlo Dolci-via del Ronco Lungo. Termine previsto 19 maggio.

Via della Concezione: anche in questo caso si tratta di un nuovo allaccio all’acquedotto. Lunedì 15 maggio sarà istituito un divieto di transito tra via Bolognese a via dei Massoni. Percorso alternativo per raggiungere tutti i numeri civici escluso il numero civico 1: da via Bolognese-via di Careggi-via dei Massoni-via della Concenzione.

Via dei Magazzini: per un trasloco notturno lunedì 15 maggio in orario 2-7 la strada sarà chiusa. Divieto di transito anche in piazza Signoria tra via dei Magazzini e via dei Gondi. I provvedimenti saranno replicati il 17 e il 18 maggio stesso orario.

Via del Parione: ancora un trasloco con l’istituzione di un divieto di transito tra via della Vigna Nuova e via del Parioncino. Previsti anche sensi unici sulla direttrice piazza dei Rucellai-via del Purgatorio verso via del Parioncino. I provvedimenti saranno in vigore lunedì 15 maggio in orario 11.30-18.30. Itinerario alternativo per i veicoli diretti in via del Parione: via della Vigna Nuova-piazza dei Rucellai-via del Purgatorio-via del Parione.

Via della Spada-piazza di San Pancrazio: per la movimentazione di materiale nell’ambito di un cantiere edile da lunedì 15 maggio ogni lunedì in orario 9.30-11.30 sarà chiusa la direttrice via della Spada-piazza di San Pancrazio. Termine previsto 13 luglio.

Ponte Amerigo Vespucci: nell’ambito dei lavori di riqualificazione del ponte, da lunedì 15 maggio sarà chiusa la direttrice lato centro con contestuale istituzione del doppio senso sulla semicarreggiata lato Cascine. Il provvedimento sarà in vigore fino al 13 giugno.

Via Desiderio da Settignano-via di Corbignano: da lunedì 15 maggio sono in programma i lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica. Fino al 13 giugno via Desiderio da Settignano (tra via del Fossataccio e via di Corbignano) e via di Corbignano (tra via Desiderio da Settignano e via di Vincigliata).

Via di Santo Spirito: per un trasloco lunedì 15 maggio dalle 9 alle 19 sarà interrotta la circolazione tra via dei Coverelli e via del Presto di San Martino. Previsto un senso unico in via del Presto di San Martino da via dei Coverelli verso via di Santo Spirito. Percorso alternativo per i veicoli in via di Santo Spirito provenienti lato via di Maffia: via dei Coverelli-via del Presto di San Martino-via Santo Spirito.

Via Iacopo da Diacceto: per il sollevamento di condizionatori con autogru martedì 16 maggio in orario 1-4 la strada sarà chiusa tra viale Fratelli Rosselli e via Alamanni. Itinerario alternativo: viale Fratelli Rosselli-via Alamanni.

Via Buia: da martedì16 maggio sarà effettuato un intervento sulla rete idrica. Fino al 19 maggio sarà in vigore un divieto di transito da via Chiantigiana al tratto senza sfondo.

Piazza Valdelsa: per un trasloco mercoledì 17 maggio in orario 9-18 sarà chiuso il tratto da via Valdichiana a via Lippi e Macia.

Via della Cupola: anche in questo caso si tratta di un trasloco. Giovedì 18 maggio dalle 9 alle 18 previsto un divieto di transito tra via Ferrarin e via Michelacci. Percorso alternativo: via Ferrarin-via Pratese-via Baracca-via Pistoiese-via dei Vespucci-via San Biagio a Petriolo-via di Peretola-via della Cupola-via Michelacci.

Via Maffia: sempre un trasloco con l’istituzione di un divieto di transito all’altezza del numero civico 30. Il provvedimento sarà in vigore venerdì 19 maggio dalle 9 alle 19.

Via Guasti: sabato 20 maggio è in programma un trasloco all’altezza del numero civico 15. Dalle 9 alle 19 la strada sarà chiusa da piazza Vieusseux a via Passerini. Previsto anche un divieto di transito in piazza Vieusseux tra via Gianni e via Guasti nella semicarreggiata centrale con direzione via Guasti. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da piazza Vieusseux a via Guasti nel tratto tra via Passerini a piazza Muratori: piazza Vieusseux-via Vannucci-via Fabbroni-via Pagnini-via Lambruschini-via Paoletti-via Lami-piazza Muratori-via Milanesi-via Passerini-via Guasti.