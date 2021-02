Museo Stibbert "consigliato speciale" dal New York Times

Il prestigioso quotidiano americano lo ha selezionato come uno dei 5 musei al mondo da seguire su Instagram: "Il museo più eclettico ed affascinante di Firenze"

Uffizi? Accademia? No, il museo da non perdere assolutamente a Firenze è lo Stibbert.

Il giornalista Jason Farago del New York Times afferma quanto i social media delle istituzioni museali abbiano un reale valore quando diventano un'estensione dei loro programmi culturali e non meramente un canale di promozione. Secondo Farago “se gli Uffizi attraggono le grandi folle ed il David di Michelangelo è continuamente oggetto di selfie, il museo più eclettico ed affascinante di Firenze è lo Stibbert, una villa in collina dove un amatore anglo-fiorentino di nome Frederick Stibbert ha speso il suo patrimonio per creare una collezione di scudi ed elmi, spade e corazze. Su Instagram il Museo Stibbert offre dettagli di spettacolari barde da cavalli; sciabole turche tempestate di gemme; armature alla massimiliana con elmi a testa di leone e armature da samurai”.

Anche se nei prossimi giorni i musei saranno costretti a chiudere nuovamente le loro porte al pubblico, sarà possibile seguire il Museo Stibbert su @museostibbertofficial



https://www.nytimes.com/2021/02/03/arts/instagram-museum-art-accounts.html