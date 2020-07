Musei civici gratis a Firenze il 2 agosto per i residenti

Torna la Domenica metropolitana

Il 2 agosto torna la Domenica metropolitana, l’iniziativa che apre gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi ai residenti della città metropolitana di Firenze.

Palazzo Vecchio, Museo Bardini, Museo Novecento e Forte Belvedere saranno aperti dalle h15 alle h20; Santa Maria Novella dalle h13 alle h17, Palazzo Medici Riccardi dalle h10.30 alle h18.30.

In ragione delle vigenti disposizioni sanitarie, la visita guidata va comunque prenotata obbligatoriamente:

Ø per i Musei Civici Fiorentini a info@muse.comune.fi.it (indicando nome, cognome, orario desiderato) o al numero 055 2768224 (servizio attivo dal lunedì al sabato h. 9.30-15.00)

Ø per Palazzo Medici Riccardi all’indirizzo mail info@palazzomediciriccardi.it (indicando nome, cognome, orario desiderato) o al numero 055 2760552 (servizio attivo dal lunedì al sabato h. 9.00-13.30).

Ecco l'elenco delle visite guidate, realizzate grazie al contributo di Giotto Fila, Mukki e Lucart:

Palazzo Vecchio Visite guidate per adulti: h15.30, h17.00, h18.30, Visite per famiglie in italiano: h16.30

Museo Stefano Bardini Visite guidate per adulti: h16.00, h17.00 Negli altri orari di apertura del museo il mediatore sarà a disposizione del pubblico per un orientamento alla visita all’inizio del percorso museale.

Museo Novecento Visite guidate per adulti: h16.00, h17.00 Negli altri orari di apertura del museo il mediatore sarà a disposizione del pubblico per un orientamento alla visita all’inizio del percorso museale.

Santa Maria Novella Visite guidate per adulti: h15.00 Negli altri orari di apertura del museo il mediatore sarà a disposizione del pubblico per un orientamento alla visita all’inizio del percorso museale.

Forte Belvedere Visite guidate per adulti: h18.00, h19.00 Negli altri orari di apertura del museo il mediatore sarà a disposizione del pubblico per un orientamento alla visita all’inizio del percorso museale.

Palazzo Medici Riccardi Visite guidate per adulti: h11.00, h12.00, h13.00, h15.00, h17.00, Visita per famiglie: h16.00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Da Lunedì 27 luglio a sabato 1 agosto ore 9.30-15.00

ATTENZIONE: il servizio non è attivo la domenica mattina.

Tel. 055-2768224 mail info@muse.comune.fi.it www.musefirenze.i