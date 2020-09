Musei civici fiorentini: cambiano i giorni di apertura dal 1 ottobre

Verso il ritorno alla normalità dopo le restrizioni da Covid

Dal primo ottobre i musei civici tornano alle aperture complete. Dopo le chiusure totali e poi le prime parziali riaperture, adesso Palazzo Vecchio, museo Novecento, Cappella Brancacci e tutti gli altri sono pronti ad accogliere il pubblico come prima della pandemia.

“Un risultato importante - dichiara l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi - per il quale non abbiamo mai smesso un giorno di lavorare: finalmente possiamo tornare nei nostri musei negli stessi giorni e orari previsti prima dell’emergenza Covid. A otto mesi dall’esplosione della pandemia siamo dunque a un nuovo inizio”.

Palazzo Vecchio torna così aperto tutti i giorni, compresa la Torre e la mostra sugli Arazzi. Tutti i giorni sarà visitabile anche il museo Novecento. Riaprono poi il Memoriale e il museo Bartali. Tutti gli altri musei osserveranno l’orario previsto prima di marzo.

Restano ovviamente in vigore le misure di sicurezza per il contenimento della pandemia (obbligo di mascherina, gel igienizzante e così via) e gli ingressi contingentati. Si consiglia perciò di prenotare (gratuiti compresi) collegandosi alla biglietteria ufficiale http://bigliettimusei.comune.fi.it/

Qui di seguito i nuovi orari nel dettaglio:

Palazzo Vecchio

MUSEO lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica 9-19, giovedì 9-14

ARAZZI martedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica 10-18

TORRE lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica 9-17, giovedì 9-14

SCAVI sempre chiusi in ragione delle disposizione sanitarie vigenti

Forte di Belvedere

Aperto tutti i giorni, tranne il lunedì, con orario 15-20. Ingresso gratuito. Non occorre prenotazione

Memoriale

lunedì e sabato 10/13

venerdì (da novembre) 10/13

domenica 15/18

Museo Novecento

lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica 11-19; giovedì 11-14

Santa Maria Novella

dal 1 ottobre al 30 novembre:

lunedì, giovedì, venerdì, sabato 10-17

domenica 13-17

dal 1 dicembre

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato 10-17

domenica 13-17

Museo Bardini

Venerdì, sabato, domenica, lunedì 11-17

Cappella Brancacci

mercoledì, giovedì, venerdì 10-17

insieme a Fondazione Romano, lunedì e sabato 10-17, domenica 13-17

Museo Bartali

venerdì e sabato 10-13

domenica 10-16