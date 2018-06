Muoversi in Toscana riceverà il Premio Innovazione Smau

Informa in tempo reale su ritardi, deviazioni, condizioni del traffico e situazioni critiche

Il progetto 'Muoversi in Toscana', realizzato per la Regione dalla Fondazione Sistema Toscana in collaborazione con Florence Multimedia, sarà premiato come eccellenza nel corso del più importante salone italiano dell'innovazione, che si tiene in questi giorni a Bologna.

'Muoversi in Toscana' informa in tempo reale su ritardi, deviazioni, condizioni del traffico e situazioni critiche grazie alla sinergia con i gestori del servizio di trasporto pubblico, con Trenitalia e non solo. Fa informazione con notiziari, video giornalieri, focus e approfondimenti sui temi della mobilità regionale in Toscana, dando spazio all'innovazione, alla mobilità sostenibile, alle tendenze del settore in Italia e all'estero ed è un luogo dove ognuno può informarsi ma può anche informare, inviando segnalazioni, rilevazioni, commenti, dando il proprio contributo all'aggiornamento sulla mobilità in Regione. 'Muoversi in Toscana' sarà fra i protagonisti del Live show in programma per domani, giovedì 7 giugno, dalle 16 alle 16.50 lo Studio Tv del padiglione 33 di Bologna Fiere. Al termine dell'evento è previsto un momento di networking per favorire la conoscenza tra domanda e offerta di innovazione.Seguirà un tour e la consegna del premio.