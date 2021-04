Muore di Covid-19 il sindaco di Monticiano

Il sindaco di Monticiano (Siena), affetto da Covid-19 e deceduto oggi all'ospedale Le Scotte di Siena. Colozza era stato eletto sindaco nel 2017 con una lista civica. Originario di Roma, nel 1994 era arrivato in provincia di Siena, al comando della compagnia dei carabinieri di Poggibonsi e successivamente nel 2004 era stato trasferito a Siena al comando del reparto operativo provinciale.

“Ricorderemo Maurizio Colozza per le sue doti umane e da amministratore. Alla famiglia, agli amici ed a tutta la comunità di Monticiano vanno le mie più sentite condoglianze” ha ricordato il presidente della Toscana Eugenio Giani “Colozza ha dedicato gran parte della sua vita al servizio dello Stato e della comunità – ha concluso Giani – ed oggi la sua scomparsa, causata dalla pandemia contro la quale combattiamo, è un dolore per tutti. Esprimo il profondo cordoglio dell’intera la Giunta regionale”.

“Purtroppo il Covid si è portato via Maurizio Colozza, sindaco di Monticiano, scomparso a soli 71 anni dopo aver lottato con tutte le sue forze contro il virus. A nome dei sindaci di Ali Toscana, esprimo profondo cordoglio e sincere condoglianze alla famiglia di Maurizio. La sua vita, prima come esponente dell’Arma e poi come sindaco, è stata improntata allo spirito di servizio nei confronti della comunità. Una lezione che ci accompagnerà nel ricordo di Maurizio”. Così il presidente di Ali - Legautonomie Toscana e sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, a seguito della notizia della scomparsa del sindaco Colozza.