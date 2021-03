Covid Toscana: l'elenco completo dei Comuni con le scuole chiuse

ph Facebook Giani

Ecco il risultato della riunione protrattasi fino a tardi ieri sera

Ieri sera dopo il live social con il quale il Presidente della Toscana Eugenio Giani ha indicato, in una regione Arancione, la Zona Rossa per la provincia di Pistoia e Cecina più Castellina Marittima, sono stati approfonditi alcuni punti. In particolare, è stato completato il quadro dei Comuni toscani con le scuole chiuse.

Oltre a tutti i Comuni della Provincia di Pistoia, didattica solo a distanza nei seguenti ambiti comunali: Anghiari, Arezzo, Castelfranco - Piandisco, Lucignano, Marciano della Chiana, Monterchi, Sansepolcro, Castelnuovo Berardenga, Certaldo, Civitella Paganico, Follonica, Cecina, Bientina, Castellina Marittima, Asciano, Chiusdino, Monteroni d'Arbia, Monticiano, San Gimignano e Siena.