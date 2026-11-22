Ci siamo, i primi fiocchi hanno già imbiancato la montagna, le temperature sono scese: è tempo di pensare alla nuova stagione invernale. Parte così la prevendita per gli stagionali 2026/2027. Quest’anno con una novità, saranno infatti possibili due soluzioni: Multipass e Super Comprensorio.

“Siamo consapevoli che la presenza di due biglietti diversi costituisca una novità per la nostra clientela. Da parte del Consorzio Abetone Multipass si è trattato di una scelta non facile e sofferta, ma nello stesso tempo obbligata per rispetto della nostra clientela. Fino all’ultimo abbiamo cercato un’interlocuzione costruttiva - tenendo presente anche ciò che sta avvenendo in termini di libera concorrenza in consorzi ben più importanti del nostro - con l’altra società del territorio Abetonese.

Società che ad oggi non ha voluto entrare a far parte dell’accordo di bigliettazione che dura dal 1980 e che ha permesso da allora l’accesso con un biglietto unico a tutti gli impianti di Abetone. Questo sarà possibile per la nuova stagione solo con il biglietto Super Comprensorio, per garantire il quale il Consorzio Multipass sta investendo risorse a discapito delle stesse singole società consortili. Rimane sempre un obiettivo del nostro consorzio quello di ampliare il più possibile i rapporti di seria e costruttiva collaborazione con consorzi ad oggi esistenti, con una storia simile alla nostra e che operano in ambiti contigui con offerte simili e medesimi bacini di utenza”.

Ma veniamo ai prezzi. Per chi acquisterà lo stagionale Multipass, che comprende gli impianti delle zone Ovovia, Pulicchio, Val di Luce e Campi Scuola Abetone, i prezzi sono rimasti invariati, nonostante l’aumento di circa il 30% dei costi principali per le nostre aziende, tra i quali spiccano il gasolio, l’energia elettrica, ecc.. Fino al 20 novembre 2026 sarà quindi possibile acquistare lo stagionale Multipass al prezzo di € 699 per i nuovi clienti e di € 599 per i clienti “fidelizzati”, che hanno già acquistato uno stagionale nelle stagioni 2024/2025 o 2025/2026.

Esiste poi la formula Super Comprensorio, valida sull’intero comprensorio abetonese. In questo caso i costi sono di € 799 per i nuovi clienti e di € 699 per i clienti fidelizzati. Questo prezzo maggiorato per il Super Comprensorio è stato necessario al fine di poter sostenere, anche se solo in parte, i costi derivanti dall’accordo extra consortile. Rimangono invariati gli sconti del 10% OVER 65 e famiglia, che verranno però applicati solo ed esclusivamente sulla prima scadenza di vendita.

A partire dal 21 novembre i prezzi saranno di € 790 per il Multipass ed € 890 per il Super Comprensorio, ci sarà comunque la possibilità di abbinare il bambino nato dopo il 01.01.2021.

“Non ci rimane che augurare a tutti una meravigliosa stagione 2026/2027, vi aspettiamo numerosi come sempre sulle nostre piste e come sempre daremo il massimo per farvi trascorrere giornate indimenticabili sulla neve”