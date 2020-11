Morto Vincenzo Simoni, ha lottato a fondo per il diritto alla casa

Guida storica dell'Unione Inquilini, ha raccolto negli anni grande stima e affetto. Il cordoglio di Bundu e Palagi (SPC)

“Sono numerosi i lutti di queste dolorose giornate. Ieri è arrivata la notizia della morte di Vincenzo Simoni, protagonista a Firenze e in tutta Italia della lotta per il diritto alla casa, con quell'Unione Inquilini che ha saputo guidare con determinazione.

La nostra città – spiegano i consiglieri di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi e Antonella Bundu – perde una voce conosciuta e riconosciuta.

In queste ore si susseguono i ricordi di tante voci. Tutte esprimono grande affetto e stima, anche nel ricordare i forti scontri verbali e i duri confronti che segnavano un carattere deciso, quanto generoso.

Vincenzo Simoni – ricordano Paagi e Bundu – ha rappresentato la sinistra in Palazzo Vecchio per Democrazia Proletaria e con lui viene meno un importante punto di riferimento per la difesa dei bisogni delle persone.

Ci stringiamo alle compagne e ai compagni, anche se in modo virtuale, con un pensiero a Stefania e a chi ha avuto la fortuna di conoscerlo più da vicino.

Con gratitudine, che la terra gli sia lieve”.