Morto Gigi Proietti a 80 anni nel giorno del compleanno

Il popolare e bravissimo attore romano era ricoverato da qualche giorno per problemi cardiaci. Lascia un vuoto incolmabile nel teatro italiano. Alcuni ricordi toscani

Gigi Proietti non è mai stato banale e ha mantenuto il suo stile anche nella morte: se n'è andato nelle primissime ore di oggi 2 novembre 2020, il giorno del suo ottantesimo compleanno (era nato il 2 novembre 1940). Era ricoverato in ospedale da alcuni giorni per problemi cardiaci.

Dire che Proietti lascia un vuoto incolmabile nel teatro, nel cinema e in generale nello spettacolo italiano è dire poco. La sua interpretazione di "Mandrake" nel film del 1976 di Steno, "Febbre da cavallo", il film che lo consacrò nel mondo del cinema, raggiunse vette probabilmente irraggiungibili.

Ma è soprattutto nel teatro e in tv che Proietti ha avuto una carriera straordinaria. Quanti monologhi spettacolari, sempre pieni di sarcasmo e umanità, anche educativi. Come quando sabato 3 agosto 2013 a Torre del Lago per il Festival Puccini prestò la voce a "Pierino e il lupo", la celebre favola musicale di Sergej Prokofiev, “Pierino e il lupo… e molto altro” fu una meravigliosa festa musicale tra realtà e fantasia: non solo la rilettura di un grande testo classico ma uno spettacolo originale che, nella seconda parte, vide naturalmente “sfogare” le improvvisazioni che Proietti estrasse dal suo repertorio sconfinato di attore comico e teatrale.

A Firenze Gigi Proietti ha recitato spesso, ad esempio (solo per citare alcuni dei più recenti show) al Teatro Verdi nel 2013 con "C'è gente stasera?" e nel maggio 2015 con il suo "Cavalli di battaglia", il meglio del suo repertorio.

Matteo Renzi, ex sindaco di Firenze, commenta così su Twitter: "Andarsene nel giorno dei suoi 80 anni è l’ultimo colpo di teatro di un artista straordinario: addio a Gigi #Proietti".