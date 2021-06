Morto a 71 anni Guglielmo Epifani

Firenze – “E’ stato il primo socialista a guidare la Cgil, un uomo colto e intelligente, che ha fatto la storia del sindacato”. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo ha espresso cordoglio per la scomparsa di Guglielmo Epifani, morto all'età di 71 anni.

“Con Epifani – ha detto Mazzeo - se ne va un punto di riferimento per il mondo del lavoro, per la Cgil e per tutta la sinistra italiana; ma soprattutto se ne va una persona che per tutta la vita, sia nel sindacato sia in Parlamento, si è sempre battuta per migliorare le condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori italiani”.