Morto a 68 anni Simone Fortuna, giornalisti in lutto

Ph da Facebook

A meno di 48 ore dalla scomparsa di Stefano Marcelli, Ordine dei giornalisti della Toscana e Associazione Stampa Toscana devono registrare un altro lutto: è morto all’ospedale di Santa Maria Nuova, a 68 anni, Simone Fortuna, che aveva cominciato come redattore delle pagine della cultura e degli spettacoli a “La Nazione”, arrivando poi ad essere responsabile delle pagine dello stesso settore di Repubblica, a Firenze, dopo l’apertura della redazione decisa da Eugenio Scalfari.

Il presidente di Odg Toscana Giampaolo Marchini e il presidente AST, Sandro Bennucci, insieme ai rispettivi organismi dirigenti, ne danno tristemente notizia e partecipano, addolorati, al lutto della famiglia.

Ma ricordano anche la brillante carriera professionale di Simone. Dal 1981 al 1988 aveva lavorato alla Nazione, ottenendo la qualifica di vice caposervizio. Era una delle colonne portanti della pagina degli spettacoli, dove scriveva soprattutto di musica rock e pop, seguendo anche eventi all’estero, negli Stati Uniti e in Giappone.

La sua penna ha raccontato le gesta di Michael Jackson, David Bowie, Madonna nel suo tour italiano del 1987, ma anche la Firenze della new wave degli anni Ottanta, con i nascenti Litfiba.

Nel 1988 passò alla neonata redazione fiorentina di “Repubblica” come responsabile delle pagine spettacoli e cultura, con una forte attenzione sempre al presente, al contemporaneo nel teatro, nella musica, nell’arte. Nel 2016 l’addio a “Repubblica”. E quindi gli anni della pensione.

Odg Toscana e AST salutano con Simone Fortuna un collega che ha lasciato un segno profondo nei colleghi e nella professione.