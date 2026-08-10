Prato: lo Stadio Lungobisenzio verso l'ampliamento

Il sindaco di Prato Matteo Biffoni e l’assessore allo sport Enrico Romei intervengono per fare il punto sui lavori, sulle procedure autorizzative e sui progetti di sviluppo che riguardano lo stadio Lungobisenzio in stretta collaborazione con l’AC Prato 1908.

"Stiamo lavorando in maniera sinergica con la proprietà, con modalità e relazioni mai così positive. I 2.944 posti saranno definitivamente validati con la commissione dedicata che verrà convocata a stretto giro, visto che le procedure per arrivare alla nuova capienza sono state già definite e concordate tra gli enti di controllo, il Comune e la proprietà, senza ostacoli al riguardo.Il Comune — sempre insieme alla proprietà — sta già lavorando al progetto utile per potenziare ulteriormente la capienza attraverso l’installazione della nuova tribuna.

Il progetto è in fase di redazione presso i nostri uffici tecnici, in parallelo al percorso di vidimazione portato avanti con il coinvolgimento della Soprintendenza. Confermiamo già da ora la volontà di accompagnare la proprietà nel percorso di proposizione del nuovo stadio cittadino, un asset fondamentale vista la rinnovata carica positiva portata dall'AC Prato in tutta la città.Lavoriamo e lavoreremo in stretta sinergia con l’AC Prato 1908 nell’esclusivo interesse della squadra, della città e dei tifosi, in particolare quelli della Curva che ci chiedono di fare il massimo e a cui vogliamo dare voce".