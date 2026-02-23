Montespertoli: incontro sulla guerra in Ucraina il 24 febbraio

Sono ormai trascorsi quattro anni dall’inizio della tragica guerra in Ucraina. L’Ungheria ha promesso di bloccare il 20° pacchetto di sanzioni dell’Unione europea contro la Russia, minacciando di far deragliare gli sforzi di Bruxelles per aumentare la pressione su Mosca in vista del quarto anniversario dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte russa.

A distanza di tutto questo tempo è importante continuare a capire, riflettere e confrontarsi su ciò che sta accadendo in Europa e nel mondo. Il Partito democratico di Montespertoli ha per questo organizzato un incontro domani, martedì 24 febbraio, alle 21:15 nella Sala Topical della casa del Popolo, al quale parteciperà Stefano Costalli, professore ordinario di Scienza Politica all’Università degli Studi di Firenze, esperto di geopolitica, studi strategici e conflitti internazionali. A moderare l’incontro sarà il vicesindaco Marco Pierini.

Durante la serata ci saranno anche testimonianze dirette di cittadini ucraini, per ascoltare voci e storie che aiutano a comprendere ancora più da vicino la realtà di questi anni.

L’incontro è aperto a tutte e tutti, sarà una buona occasione per approfondire il presente e le prospettive future di un conflitto che continua a segnare la storia contemporanea.