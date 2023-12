Appuntamento per domani, venerdì 15 dicembre 2023 (a partire dalle 11:00 fino al pomeriggio) durante il quale si svolgerà “Montedomini in Diurno: salotto, workshop e arte” dedicato alla scoperta delle attività e dei servizi del Centro Diurno “Athena” presente nella struttura centrale di Via de’ Malcontenti 6.

Una giornata organizzata da ASP Firenze Montedomini e Cooperativa Elleuno – gestore dei servizi socio-assistenziali per l’Azienda fiorentina – che partirà con il convegno “Salotto Montedomini” alle 11:00 in Sala Ballerini al quale interverranno esperti, associazioni e figure di riferimento dell’Alzheimer e dei disturbi cognitivi. Apriranno la giornata i saluti e l’introduzione dell’Assessora Sara Funaro, del Presidente di ASP Firenze Montedomini Luigi Paccosi e della Direttrice organizzativa della Cooperativa Elleuno Stella Pavese.

Seguiranno poi i principali interventi – moderati dal Direttore Generale di ASP Firenze Montedomini Emanuele Pellicanò – attraverso i quali parteciperanno al dibattito Matteo Burgalesi e Cristina Braschi di Azienda USL Toscana Centro – Corsi OSS Firenze, Sara Frati di SAD Firenze, Carla Ticciati di CIR Food, Marco Giorgetti di Teatro della Toscana, Manlio Matera di AIMA Firenze – Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, Marco Nerattini della Società della Salute di Firenze, Silvia Senatori di ASP Firenze Montedomini, Roger Elvirini e Iole Zilli della Cooperativa Elleuno.

Un’occasione per condividere con la cittadinanza la presenza delle svariate realtà caratterizzate dalle associazioni che svolgono attività di volontariato nel complesso Montedomini le quali saranno aperte e illustreranno le attività svolte grazie ai vari stand espositivi organizzati per l’occasione.

“Montedomini in Diurno” proseguirà con un pomeriggio all’insegna della musica e dell’arte: alle 14:00 momento musicale con i ragazzi della Sezione Montessori della Scuola Pestalozzi di Firenze presso la Chiesa San Ferdinando, dalle 15:00 al via

“Consultazioni Poetiche” organizzate per il secondo anno consecutivo dal Teatro della Pergola in Guardaroba Storico e dedicato ai nostri anziani. Contemporaneamente il Guardaroba sarà arricchito con l’esposizione dei dipinti di “Pittura sociale” realizzati dagli ospiti delle strutture.

“Montedomini in Diurno” sarà una giornata di dialogo e confronto sui temi legati all’Alzheimer, con l’obiettivo di migliorarci come punto di riferimento nella comunità fiorentina, offrire competenze e assistenza sempre più specifiche ai malati di Alzheimer, per i disturbi cognitivi, alle persone fragili e al tempo stesso vuole essere un momento di apertura alla città per far conoscere le attività svolte e le associazioni che vivono la storica struttura di Montedomini Sede.

Per tutti i dettagli e il programma completo delle attività previste visitare: http://www.montedomini.net/montedomini-in-diurno-salotto-workshop-e-arte/