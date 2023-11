Montecatini: incidente alla Baita di Babbo Natale

Fotografie di Jacopo Bianchi

Un grave incidente ha coinvolto gli organizzatori questa mattina, poco prima la conferenza stampa convocata per presentare l'edizione 2023 della Baita di Babbo Natale.

Tragedia sfiorata con sette feriti, uno dei quali gravi, questa mattina a causa della caduta di un un pino nel parco dello stabilimento termale “La Salute“, tra due poliziotti.

Colpito anche il creatore e organizzatore della Baita di Babbo Natale, Paolo Grossi, conosciuto in Italia per il suo impegno nel volontariato durante tutto l’anno, la mascotte della manifestazione

Nel 2023 la Baita di Babbo Natale compie 10 anni e torna a Montecatini Terme con un villaggio natalizio ancora più tecnologico e sorprendente, che avrebbe dovuto aprire le porte a grandi e piccoli a partire da domenica 12 novembre nello stabilimento termale.

Fotografie di Jacopo Bianchi

“Fortunatamente dei sette feriti a causa del crollo dell'albero all'interno del parco dello stabilimento termale La Salute di Montecatini Terme, nessuno è in pericolo di vita. Inoltre il villaggio di Babbo Natale non era ancora aperto. Si è sfiorata una vera tragedia. Lo stabilimento è di proprietà della Regione Toscana tramite la Terme di Montecatini Spa (società controllata dalla Regione che detiene poco meno del 70% del capitale sociale). Presentiamo pertanto una interrogazione urgente in Consiglio regionale per sapere quali sono le attività di tutela del verde verticale intraprese dalla società al fine di garantire l'incolumità dei frequentatori degli ambienti termali e la salvaguardia dei beni artistico culturali che fanno parte del patrimonio termale.

Tra le cause del crollo potrebbe esserci anche il maltempo ma è fondamentale capire se sono state fatte tutte le azioni preventive necessarie. Auguriamo una pronta guarigione a tutti i feriti” dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alessandro Capecchi.