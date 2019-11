Modigliani e l'avventura di Montparnasse: tutte le info sulla mostra

Tantissime telefonate al Comune di Livorno. Tour del mercato coperto e un menù dedicato ad Amedeo “Alle Vettovaglie”

Livorno, 8 novembre 2019 - Il centralino del Museo della Città sta esplodendo dalle telefonate, per via delle tantissime richieste di informazioni sulla mostra Modigliani e l'avventura di Montparnasse appena inaugurata. Per questo, oltre al numero di sempre 0586 824551 ne è stato aggiunto un altro, lo 0586 824567. Si ricorda che la mostra rimarrà aperta fino al 16 febbraio 2020 e che non è previsto alcun giorno di chiusura, nemmeno nelle festività come Natale o Capodanno.

La domenica a pranzo al Mercato? Sarà possibile all’enobistrot “Alle Vettovaglie” che proporrà in occasione della grande retrospettiva “Modigliani e l’avventura di Montparnasse” allestita al Museo della Città , due menù dedicati all’artista ed in particolare al suo soggiorno parigino. Domenica 10 novembre ma anche il 1° dicembre, l’8 dicembre, il 22 dicembre, il 5 gennaio, il 2 febbraio e il 9 febbraio, con orario dalle 11, 30 alle 15,00 si potrà mangiare alla francese all’interno del Mercato Centrale. Il Dedo menù proporrà assiette de fromage, soup a l’oignon, beef bourguignon e tarte tatin; ma ci sarà anche un menù più veloce, Dedo Menù A la Voleè con piatto unico e calice di vino. Necessaria la prenotazione al 3477487020 info@allevettovaglie.com. Ma prima del pranzo la possibilità di effettuare anche un tour guidato alla scoperta delle bellezze storiche e architettoniche del Mercato Centrale. Un percorso tra racconti e aneddoti legati alla figura di Modigliani e alla cultura ebraica. Il tour promosso dalla cooperativa Itinera con l’associazione Guide Labroniche partirà alle ore 11.30 dal Banco Cultura a Peso sala delle Gabbrigiane. Costo del tour: adulti (5 euro) bambini (gratuito). Necessaria la presenza di almeno 10 partecipanti. (Itinera Eventi 0586/894563 ; cell. 3487382094).