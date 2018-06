Moda@Baglioni in concomitanza con Pitti Immagine Uomo

La manifestazione ospitata dall'hotel di Firenze. Moltissimi gli esperti del settore che hanno esposto nelle sue sale negli ultimi 40 anni. Inaugurazione dell'edizione 2018, con l'evento sul B-Roof in collaborazione con LABA: The Fashion Night – Grand Opening

Firenze, 11 giugno 2018. Sono ormai 46 anni che il Grand Hotel Baglioni apre le sue porte a più di 30 marchi di espositori che decidono ogni anno, nell’edizione estiva ed invernale, di mostrare le loro raffinate creazioni tra le eleganti sale di uno dei palazzi più conosciuti della città che per l’occasione si trasforma nel centro espositivo del Moda@Baglioni.

Durante gli anni ’70, Firenze fu eletta “capitale della moda” e casa della manifestazione fashion italiana più all’avanguardia del momento, e anche il Grand Hotel Baglioni divenne sin dall’inizio sede di alcune delle edizioni della kermesse. Nel tempo la “Fortezza da Basso” fu identificata come centro espositivo della manifestazione, ma la sua posizione, la sua storia e la sua eleganza hanno portato il Grand Hotel Baglioni a non abbandonare quello che nel tempo è divenuto uno dei suoi caratteri distintivi: la moda.

In questi giorni l’intera città di Firenze si trasforma in una passerella a cielo aperto e il Grand Hotel Baglioni non è da meno. Moda@Baglioni, infatti, consente ai numerosi espositori che continuano a sceglierlo, di prendere parte ad uno degli appuntamenti più conosciuti di Firenze. Inoltre, le terrazze del B-Roof diventano ogni sera teatro di sfilate e di eventi mondani, accogliendo le personalità più in vista del momento.

Proprio per questo il B-Roof ha deciso di inaugurare la sua stagione estiva con una fashion night che promette di diventare un momento di riferimento nella vita cittadina e di tutti coloro che amano la moda. L’11 giugno, a partire dalle ore 19:30, il B-Roof ospiterà una sfilata di moda, curata dalla Libera Accademia delle Belle Arti per consentire l’incontro tra gli esperti del settore che espongono tra le mura dell’albergo e i giovani artisti dell’accademia.

Per informazioni: info@baglionimoda.it | +39 055 23580