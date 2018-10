Moa presenta la sua FW18 Uomo

Il brand è l'acronimo di Master of Arts

Il brand presenta una collezione di fashion sneaker distribuita presso i più importanti retailer del mondo e che, in appena un lustro, ha conquistato fashion addicted e appassionati di sneaker . La creatività inedita, l'appeal internazionale, l’utilizzo dell’iconografia artistica, la cura nella scelta dei materiali, le hanno rese uniche. Tra i must have della collezione Uomo Fall Winter 2018 due special pack di grande successo: Master of Arts Futura e Master of Arts Frieze.

Le Futura, di chiara ispirazione futurista, sono delle running ultraleggere che presentano dettagli in mesh e suede con lo shank nel tallone che richiama il logo del brand tramite un’applicazione 3D. Presentano un design minimal ma reso unico dalla ricchezza dei materiali, il loro mix e la scelta dei colori a contrasto. Le Futura sono sneaker ultra comfort anche grazie alla suola in Phyloon di chiara derivazione performance.

Le Frieze celebrano l’arte della tipografia. Una speciale sneaker Uomo in pelle total white o total black che si fa portatrice di inequivocabili messaggi d’appartenenza stampati con lo storico font Helvetica. DESIGN. GRAPHIC. ART. Questo modello deriva il suo nome dalla famosa Fiera di Arte Moderna di Londra.