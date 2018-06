Miss Italia: domani la selezione a Tavarnelle Val di Pesa

Alla festa della Frittella Fior di Cascia a Sambuca, domenica 28 maggio, la 1^ selezione del concorso nazionale 2018 per la Toscana

SAMBUCA VAL DI PESA, 26 maggio 2018. L’avventura ricomincia e l’obbiettivo e’ quello di raggiungere i risultati del 2016 con la conquista a Jesolo del titolo di Miss Italia da parte della fiorentina Rachele Risaliti. Appuntamento ormai consolidato negli anni grazie all’ U.S. Sambuca, quello di domenica 27 maggio e’ il primo appuntamento del concorso di Miss Toscana per la 79^ edizione di Miss Italia 2018.

Buona, profumata, eclettica in cucina e utile alla salute ma soprattutto sambuchina doc. Da trentatré edizioni la frittella Fior di Cascia è protagonista indiscussa del maggio valpesano e si celebra a Sambuca, dove il ponte romano guarda dall’alto la vita che scorre nel torrente Pesa e, allungando lo sguardo verso Firenze, anche quest'anno sogna di fare un tuffo in padella. Memori di un’antica tradizione che sposa la cultura religiosa, i boschi curati e amati da San Giovanni Gualberto non rappresentano solo la ricchezza del patrimonio naturale di questo angolo di paradiso del territorio di Tavarnelle ma ispirano la Sagra della Frittella Fior di Cascia, promossa dalla U.S. Sambuca Dilettantistica con il patrocinio del Comune di Tavarnelle. Un appuntamento che è entrato a far parte della carta di identità del Chianti, in programma fino a domenica 27 maggio, per il suo secondo weekend organizzato nell’area del campo sportivo di Sambuca. La kermesse dei sapori locali propone l’apertura degli stand dove gli stessi cittadini preparano e cucinano la frittella e la lasciano degustare ai numerosi visitatori buongustai che accorrono da tutta la Toscana per assaporare la croccantezza del fiore di acacia, mix perfetto di dolce e salato, la cui ricetta è custodita gelosamente nelle dispense delle famiglie sambuchine.

Punta di diamante dell’iniziativa un ricco programma di eventi che culminerà con la selezione regionale di Miss Italia 2018, prevista alle ore 21. La prima classificata prendera’ il titolo di Miss Sambuca , 1° traguardo per poi raggiungere la Semifinale Regionale in programma domenica 5 agosto a Montecatini Terme. Presentatore della serata sara’ Raffaello Zanieri. Ad occuparsi del coordinamento e dell’organizzazione di tutto il concorso l’agenzia Syriostar srl di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme. Come nelle precedenti edizioni, la buona riuscita del concorso sara’garantita dalla professionalita’ e dall’attento lavoro di Alessandro Ferrari, con la collaborazione di Alessio Stefanelli (foto Giovanni Rastrelli ). Sara’ un cammino lungo ma molto interessate e chi ha delle buone carte da giocare per arrivare alle Finali Nazionali, il percorso inizia da qui.