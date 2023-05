Migranti, Stella (FI): 'Urgente realizzare in Toscana un CPR'

Firenze, 9 maggio - "In Toscana la situazione migranti sta andando fuori controllo, è urgente realizzare un centro di permanenza temporanea per i rimpatri. La proposta di allestire un Cpr è arrivata dal commissario per l'emergenza migranti, Valerio Valenti, che ieri ha tenuto un vertice tematico in Prefettura a Firenze. Noi sosteniamo questa proposta da 30 anni, quando questi centri si chiamavano Cie, ma ci siamo sempre sentiti dare dei razzisti dai vari esponenti Pds, Ds e Pd che si sono succeduti nei decenni scorsi. Notiamo, purtroppo, che ci sono ancora importanti esponenti delle Istituzioni a guida Pd, che si oppongono a questa soluzione". Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Gli ultimi dati del dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno - evidenzia Stella - raccontano che nei primi sei mesi del 2021, gli stranieri hanno commesso il 59% dei furti con destrezza in Italia, il 54% dei furti negli esercizi commerciali e il 52% di rapine in pubblica via. Per le violenze sessuali siamo al 39%, per i reati di droga al 36%, minacce o percosse al 25%. Gli stranieri sono stati poi protagonisti del 20% degli omicidi volontari e colposi, truffe e riciclaggio di denaro sporco. Gli stranieri presenti in Italia sono 5.756.000, quindi l'8,45% della popolazione residente che commette il 30% dei reati con una propensione al crimine quattro volte superiore rispetto agli italiani. Gli immigrati sono il 32% della popolazione carceraria italiana. Credo che questi dati siano sufficienti a far comprendere l'urgenza di un Cpr anche in Toscana".

"La destra di Firenze dice di essere a favore di un CPR a Firenze, anche perché al momento questa ipotesi è stata esclusa. Il centrodestra a Pisa cosa dice? Perché sull'immigrazione, purtroppo, ci sembra che ci sia chi prova a costruire facile consenso. Delegare le questioni sociali a una gestione di ordine pubblico, per chi fa politica, è un ottimo modo di lavarsi le mani della complessità del reale -dichiarano Dmitrij Palagi e Antonella Bundu di Sinistra Progetto Comune- Lo stiamo dicendo da mesi. Non è sufficiente che Regione Toscana e Partito Democratico regionale si dichiarino ostili all'ipotesi di un centro che priva le persone della loro libertà solo perché esistono, in condizioni di disumanità. Serve una mobilitazione forte, che costruisca nella società quei rapporti di forza con cui rendere impossibile al Governo di procedere.

Non vorrei, ma non ci posso fare nulla se decidono è una risposta insufficiente. Attiviamoci con le tante realtà sul territorio, pronte a denunciare come sull'accoglienza e l'integrazione serva un modello diverso, con sufficienti risorse e che renda difficile sfruttare la disperazione delle persone.Il Commissario per l'emergenza immigrazione dice che non ha chiare le posizioni del nostro territorio. Chiariamole!".