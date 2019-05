Migliaia di dischi al parco, etichette indipendenti protagoniste nella settimana di Anconella Garden

Fino a venerdì musica jazz, relax e food di qualità nel polmone verde di Firenze Sud. Sabato 1 giugno un’intera giornata dedicata a collezionisti, indie label e negozi di vinili, colonna sonora live a cura di Lattexplus dalle 11 di mattina fino a mezzanotte

Jazz, musica elettronica e un’intera giornata dedicata alle etichette indipendenti, con migliaia di dischi da ascoltare e acquistare in mezzo al parco: è il programma della settimana di Anconella Garden, spazio dell’Estate Fiorentina da vivere giorno e notte per tutta la stagione, con eventi diversi ogni sera e un punto ristoro immerso nel verde, nel polmone di Firenze Sud (accesso da via di Villamagna 39/d). Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

Si comincia martedì 28 maggio con il concerto Assolo dal titolo “Il Contrabbasso e le Rane”, a cura di Bernardo Sacconi (primo set ore 18.45, secondo set ore 21.15). Giovedì 30 sarà la volta diFrancesco Pinzani Trio Jazz (primo set ore 18.45, secondo set ore 21.15), venerdì 31 alle ore 21.30 Nicola Genovese Trio traghetterà il pubblico in un viaggio tra le canzoni d’autore italiane.

Chiude la settimana, sabato 1° giugno, Music On Top, nuovo format a metà strada tra il party e la mostra mercato, dedicato alle etichette musicali indipendenti. La giornata, a cura del collettivo fiorentino Lattexplus, avrà inizio la mattina e andrà avanti fino a mezzanotte. Dalle ore 11 Anconella Garden comincerà a popolarsi grazie alla presenza di negozi, collezionisti privati ed etichette indipendenti. Migliaia i dischi che saranno esposti, tra classici di ogni genere, novità, ristampe, pezzi rari e introvabili, tutti da guardare, ascoltare e acquistare. Alcune aree specifiche saranno adibite a workshop e talk in tema, ideali per accogliere anche i più piccoli. Per tutta la giornata la colonna sonora sarà curata dai dj delle diverse etichette presenti, che andranno avanti fino a mezzanotte. Guest star della serata Beppe Loda, storico dj fiorentino.

La programmazione culturale di Anconella Garden è a cura del festival Diramazioni, in sinergia con alcune delle associazioni attive nel quartiere. Un cartellone in grado di crescere nel corso dei mesi, proprio grazie a queste sinergie, nel rispetto dei residenti e dell’ambiente del parco. Nato nel 2000 come festival itinerante, pensato per gli spazi pubblici fiorentini da artisti, studenti e associazioni riunite, dal 2008 Diramazioni, a cura dell’associazione culturale Cambiamusica! Firenze, ha trovato una casa base nel Parco dell’Anconella, grazie alla collaborazione con l’Estate Fiorentina.

Ogni giorno, dalle 16 fino a tarda serata, è possibile fare una sosta all’Anconella Garden per gustare una merenda, un aperitivo, una cena o un drink in mezzo al verde.