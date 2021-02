​Mi chiamo Eleonora Rocchini, ho 26 anni, e rivoluzionerò il mondo della moda

La giovane fashion blogger fiorentina ha appena creato un nuovo marchio per valorizzare la donna e il Made in Italy. Il messaggio di libertà che cerca di comunicare

Eleonora Rocchini l’abbiamo conosciuta a Uomini e Donne, quando provò a corteggiare il tronista Oscar Branzani. e di cui fu fidanzata ufficiale per alcuni mesi. 26 anni, fiorentina, come indossatrice e fashion blogger il suo nome è già molto popolare sui social network.

Da qualche giorno si fa insistente la voce del lancio in grande stile di un suo personale marchio, Maison Roèl, con il quale intende trasmettere oltre la diffusione commerciale, anche messaggi contro la violenza fisica e psicologica che la donna subisce ogni giorno. Pare che stia organizzando -quando le condizioni lo permetteranno- la prima sfilata di presentazione del brand a Villa Cora, uno degli alberghi più lussuosi di Firenze.

"Sto cercando di imporre un brand che abbia un immagine abbastanza prepotente bei confronti dei canoni estetici che ancora ad oggi la società riconosce -rivela la stessa Eleonora Rocchini a Nove da Firenze- un brand che abbia un identità fuori dalle righe, con cui mi piacerebbe inviare messaggi che costringano le persone a porsi delle domande". Come? "Mettendole davanti a immagini forti, come una banale foto di una donna nuda, o al costume femminile indossato da un uomo. In altre parole immagini ambigue, con didascalie a favore della libertà di espressione".