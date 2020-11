"Mezz’ora con Raffaello" da venerdì 13 dicembre

Appuntamenti su zoom dedicati al periodo fiorentino di Raffaello organizzati dal Comune di Firenze e MUS.E

Al via venerdì 13 novembre, h 18.00, Mezz’ora con Raffaello, rassegna di appuntamenti digitali su zoom dedicati al periodo fiorentino dell’artista urbinate, collaterale alla mostra Raffaello e Firenze, organizzata dal Comune di Firenze e MUS.E, con il sostegno del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio, il supporto di Unicoop Firenze e Strategica Group e in collaborazione con il Palais de Beaux-Arts de Lille, apertasi lo scorso 31 ottobre nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio e temporaneamente sospesa a seguito delle disposizioni contenute nel nuovo DPCM.

I quattro incontri in programma, a cura di MUS.E e realizzati grazie al prezioso sostegno di Unicoop Firenze, fruibili gratuitamente ma su prenotazione obbligatoria, permetteranno di approfondire gli importanti e fecondi anni trascorsi a Firenze dall’artista urbinate, che vi soggiorna fra l’autunno del 1504 e l’inizio del 1505 fino al 1508, raccogliendo, grazie alla sua attitudine “prensile”, gli esiti più alti del Rinascimento per farsi ancora più grande.

Raffaello alla scuola del mondo, venerdì 13 novembre h 18.00, vedrà intervenire Sergio Risaliti e Valentina Zucchi, curatori dell’esposizione, mentre Raffaello Sanzio: le Madonne fiorentine, venerdì 27 novembre h 18.00, sarà a cura di Cristina Acidini, tra gli autori del catalogo a corredo della mostra, pubblicato da Edifir e in uscita a novembre. Seguirà, venerdì 4 dicembre h 18.00, I ritratti di Raffaello e il collezionismo dei Medici, condotto da Marzia Faietti, ex Direttore del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe presso le Gallerie degli Uffizi, curatrice della mostra dedicata a Raffaello alle Scuderie del Quirinale a Roma, conclusasi lo scorso agosto; in chiusura, venerdì 18 dicembre h 18.00, Taddei, Nasi e Canigiani, famiglie fiorentine committenti di Raffaello, che sarà presentato da Elena Capretti, studiosa di arte fiorentina del Quattro e Cinquecento.

Prenotazioni: scrivendo a info@muse.comune.fi.itindicando nome, cognome, giorno scelto. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00, si prega di attendere conferma via mail dell’avvenuta prenotazione. La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione è obbligatoria. Sarà possibile prenotare solo un incontro per volta. Si prega di prenotare solo in caso di effettiva e certa partecipazione alla visita. Qualora sorgessero impedimenti non previsti è necessario disdire entro le 14.00 del giorno stesso della visita, al fine di liberare eventuali disponibilità.

Come partecipare

I prenotati, dopo una prima mail di conferma, riceveranno una seconda mail entro le 17.00 del giorno della visita virtuale con le credenziali per poter accedere a Zoom, da computer, tablet o smartphone. Si può partecipare alle visite scaricando la APP Zoom sul proprio dispositivo e registrandosi gratuitamente. Una volta installata, basterà cliccare sul link ricevuto per partecipare alla visita. In alternativa sarà possibile accedere nella sezione “join a meeting” direttamente dal sito Zoom, inserendo il meeting ID e la password ricevuti.

Calendario degli appuntamenti:

Venerdì 13 novembre h 18.00: Sergio Risaliti e Valentina Zucchi, Raffaello alla scuola del mondo

Venerdì 27 novembre h 18.00: Cristina Acidini, Raffaello Sanzio: le Madonne fiorentine

Venerdì 4 dicembre h 18.00: Marzia Faietti, I ritratti di Raffaello e il collezionismo dei Medici

Venerdì 18 dicembre h 18.00: Elena Capretti, Taddei, Nasi e Canigiani, famiglie fiorentine committenti di Raffaello

Per informazioni e prenotazioni

MUS.E

Tel. +39 055 2768224

(da lunedì a sabato h 9.30-13.00 e h 14.00-17.00; domenica e festivi h 9.30-12.30)

e.mail: info@muse.comune.fi.it – www.musefirenze.it