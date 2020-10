Mezza del Mugello: partite le iscrizioni

La prima edizione in programma il 18 ottobre prossimo

Partite le iscrizioni per la prima edizione della Mezza del Mugello del 18 ottobre, prima assoluta per una gara sui 21,097 nel territorio fiorentino, con partenza e arrivo a San Piero a Sieve e sviluppo del tracciato con passaggio per Borgo San Lorenzo. Un percorso piatto e paesaggisticamente unico al mondo. La gara sarà una delle poche mezze maratone italiane della stagione, gli organizzatori hanno infatti tenuto duro, adeguandosi alle normative antiCovid convinti che si potesse dare un’effettiva dimostrazione che anche in un periodo difficile come quello attuale si possa allestire un evento podistico di livello assoluto, pur con tutte le difficoltà del caso e con numero partecipanti limitati.

Le iscrizioni potranno quindi essere effettuate in un lasso di tempo abbastanza ristretto, da venerdì 2 fino alle ore 12:00 di venerdì 16 ottobre, esclusivamente online o presso due specifici punti: Planet Sport in Via Giacomo Matteotti 4 a Barberino del Mugello e Isolotto dello Sport in Via Argingrosso 69 a Firenze. Il costo è di 20 euro se si provvede entro il 10 ottobre, altrimenti è previsto un aggravio di 4 euro.

Le partenze della gara, previste in Piazza Colonna di San Piero a Sieve alle ore 9:15, saranno scaglionate per gruppi di 150 corridori, con gli atleti che dovranno rispettare il distanziamento e indossare la mascherina per i primi 500 metri di corsa e subito dopo il loro arrivo. La manifestazione è inserita nel calendario nazionale e provinciale Aics. Sul sito della manifestazione è possibile prendere visione anche di una lista di hotel convenzionati, per abbinare magari un weekend turistico in una zona naturalisticamente tra le più belle non solo della Toscana e essere parte di una prima assoluta di un evento che vuole fortemente avere una lunga storia da raccontare.