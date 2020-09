Mezza del Mugello: a numero chiuso il 18 ottobre

La prima edizione è stata riprogrammata al mese prossimo per l'emergenza Covid-19

La prima edizione della Mezza del Mugello si farà: il 18 ottobre a San Piero a Sieve) si terrà il battesimo della nuova mezza maratona toscana, disegnata fra i luoghi più caratteristici della tradizione mugellana facendo grande attenzione sia all’aspetto paesaggistico che a quello tecnico (minimo il dislivello da affrontare), ma anche e soprattutto a quello della sicurezza. La Mezza del Mugello, inserita nel calendario regionale Aics, sarà una delle prime mezze maratone ad andare in scena rispettando tutti i dettami previsti dai protocolli sanitari.

La gara, che prenderà il via alle 9:15 da Piazza Colonna San Piero a Sieve, avrà un tetto massimo di iscritti di 300 corridori, che verranno divisi in due griglie di partenza: nella prima andranno tutti i corridori che negli ultimi due anni hanno corso una mezza maratona in meno di 1h45’, nella seconda gli altri, sempre per un massimo di 150 concorrenti per ogni griglia. I corridori dovranno rispettare la distanza alla partenza e indossare la mascherina per i primi 500 metri, come previsto dai protocolli specifici. La mascherina dovrà essere custodita dall’atleta e reindossata una volta superato il traguardo.

Non sarà ammesso pubblico nella zona partenza/arrivo; eliminati docce, medaglie e servizio pacer.

Ristoro finale in pacchetto sigillato, iscrizioni effettuate online solo dal 5 ottobre o presso due centri specifici: Planet Sport in Via Giacomo Matteotti 4 a Barberino del Mugello (FI) e Isolotto dello Sport in Via Argingrosso 69 a Firenze. Chiusura improrogabile il 16 ottobre. Il costo è di 18 euro provvedendo dal 5 al 10 ottobre e di 23 euro dal 10 al 16.

E’ chiaro che si tratta di sostenere qualche sacrificio, da parte di chi organizza come di chi partecipa, ma in questo modo si potrà tornare a gareggiare sulla classica distanza dei 21,097 km in piena sicurezza. Gli organizzatori hanno già disegnato il tracciato di gara, che si svilupperà tra il Comune di Scarperia e San Piero e quello di Borgo San Lorenzo. A suo modo sarà un evento storico, una prima assoluta che resterà nella memoria di chi sarà presente.

Per informazioni: cell. 339.6899664