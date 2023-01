Meteo: neve e vento in Alto Mugello

Fotografie di Elena Ciravolo

Il freddo che in questi giorni ha avvolto nella sua morsa tutta la penisola e sta interessando un po tutte le regioni con picchi notturni delle temperatura ben sotto lo zero.

Un profondo vortice depressionario sul medio Adriatico tende a risalire verso nord interessando dalla prossima notte anche l'appennino toscano orientale, dove sono attese abbondanti nevicate e, anche se più marginalmente, la Toscana centro meridionale, con nevicate fino a bassa quota.

Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso per domani, domenica 22 gennaio, un codice giallo per neve che interesserà la parte centro meridionale della regione nelle zone appenniniche, in particolare quelle orientali. Le nevicate si intensificheranno progressivamente oltre i 100-200 metri di quota sui versanti orientali appenninici, in particolare delle province di Arezzo e Firenze (Val Tiberina, Alto Mugello e Casentino). Per Casentino, Alto Mugello e Appennino fiorentino, dove le nevicate saranno particolarmente abbondanti, il codice sarà arancione, con validità a partire dalle 7:00 e fino alla mezzanotte di domenica 22 gennaio. Nella notte, per Casentino e Valtiberina codice giallo anche per vento.

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala il codice arancio per domenica 22 gennaio 2023 in Alto Mugello (Romagna-Toscana) nell'area della Romagna Toscana in estensione alle aree Valdarno Superiore Arno-Firenze. Dal tardo pomeriggio odierno e in serata graduale intensificazione delle nevicate sulle zone appenniniche. Accumuli di sabato 21 gennaio poco abbondanti sull'Alto Mugello e sull'Appennino fiorentino, altrove non significativi. Domenica: nel corso della notte intensificazione delle nevicate oltre i 100-200 metri di quota sulle zone dell'Alto Mugello e Casentino. In Alto Mugello e Appennino Fiorentino possibili accumuli fino ad abbondanti, sull'area del Chianti Fiorentino generalmente poco abbondanti.

Stanotte scatterà nuovo codice giallo per rischio nevicate sulle zone collinari. Lo segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che comprende anche il Comune di Firenze (oltre a quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa). L'allerta partirà alla 3 di domenica 22 gennaio e si concluderà alla mezzanotte di lunedì.

Secondo gli esperti le precipitazioni sono previste oltre quota 300 metri in particolare sui rilievi appenninici. La sala operativa della protezione del Comune di Firenze rimarrà aperta sempre, 24 ore su 24, per fronteggiare ogni necessità.

Le diffuse e localmente abbondanti nevicate previste determinano la previsione di un generale aumento significativo del pericolo valanghe per i prossimi giorni, alle medie-alte quote, a tutte le esposizioni. Richiesta una attenta valutazione del rischio a livello locale, sui siti abituali e potenzialmente valanghivi.

Sull’Appennino centrale il grado di pericolo è MARCATO 3, alle medie e alte quote, a tutte le esposizioni, per un problema principale connesso alla neve fresca e con una attuale tendenza in aumento sui settori adriatici, dove sono previste le nevicate di maggiore intensità, fino ad un massimo di FORTE 4 localmente alle alte quote. Pertanto, in generale, per l’Appennino, le uscite in zone non controllate e non gestite, non segnalate e non battute, sono fortemente limitate e sconsigliate alle alte quote, specie sui settori adriatici dell’appennino centrale. Si rammenta che i primi giorni di sole, dopo le abbondanti nevicate, saranno a maggiore rischio.