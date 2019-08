Meteo: in arrivo temporali sulla città

Confermata per oggi ed estesa a domani l'allerta gialla a Firenze. Interessati i corsi d'acqua secondari per pericolo idrogeologico/idraulico: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico e temporali forti nella giornata di giovedì 22 agosto nelle aree Valdelsa-Valdera, Valdarno Superiore e colline del Chianti Fiorentino. Infiltrazioni di aria fredda in quota determinano un aumento dell'instabilità con attività temporalesca specialmente nelle ore pomeridiane. Sono previsti temporali sparsi localmente di forte intensità dalle ore 13:00 fino alla tarda serata, con possibile rischio idrogeologico-idraulico nel reticolo minore.

Confermato, ed esteso a domani, il codice giallo a Firenze per la possibilità di temporali violenti e per il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto “reticolo minore” che comprende i corsi d'acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle. Lo segnala il Centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Fenomeni previsti

PIOGGIA: oggi, giovedì, temporali sparsi nelle zone interne, localmente di forte intensità. I fenomeni risulteranno più probabili e frequenti sulle province centro-meridionali. Tendenza a cessazione dei fenomeni in serata. Cumulati medi localmente significativi sulle aree interne centro-meridionali e massimi puntuali fino a elevati, raggiungibili anche in un'ora. Medi non significativi altrove con massimi puntuali non elevati.

Domani, venerdì, rovesci e temporali sparsi più frequenti dalla tarda mattina e nel pomeriggio sulle zone interne e montuose. Cumulati medi localmente significativi su gran parte della regione. Cumulati massimi puntuali fino a elevati possibili anche in un'ora.

TEMPORALI: nel pomeriggio di oggi, giovedì, rovesci e temporali sparsi nelle zone interne, localmente forti sulle aree centro-meridionali. Possibilità di forti colpi di vento e grandinate. Domani, venerdì, rovesci e temporali sparsi localmente forti, in particolare nel pomeriggio sulle zone interne. Possibilità di forti colpi di vento e grandinate.