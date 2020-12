Mercoledì dIfficile sulle strade fiorentine

Incidenti e scavi urgenti. Registrato un aumento il numero dei veicoli rispetto ai giorni scorsi. Qualche rallentamento anche per i lavori su viale Lavagnini

Tre incidenti, due scavi urgenti e i saggi archeologici su viale Lavagnini. Senza l'aumento dei veicoli in circolazione rispetto alle settimane precedenti sia per il passaggio della Toscana della zone rossa alla zona arancione con tutto quello che ne consegue a livello di spostamenti e aperture di scuole e attività sia per la pioggia.

Sono queste le cause alla base delle difficoltà registrate alla circolazione fino a metà mattina.

L’incidente più grave è avvenuto in via degli Artisti intorno alle 7.50. Si tratta di uno scontro auto-moto con chiusura della strada per soccorso e rilievi fino alle 9 circa. Il centauro è stato portato in ospedale in codice rosso. Poco dopo le 9 altro incidente dall’altra parte della città, per l’esattezza in viale Guidoni. Il sinistro è avvenuto sul controviale con il coinvolgimento di un’auto e un camion con feriti lievi.

Due le auto invece coinvolte nel sinistro in via del Gignoro avvenuto intorno alle 9.50. Feriti portati in ospedale codice giallo e strada chiusa per soccorsi e rilievi con ripercussioni sulla circolazione. La situazione si è regolarizzata poco dopo le 12. Sugli incidenti sono intervenute le pattuglie della Polizia Municipale.

Passando agli interventi urgenti, questa mattina sono stati effettuati due scavi: il primo in via Ghibellina da Enel per un guasto con chiusura della strada all’altezza numero civico 9. Il secondo, quello che sta creando più difficoltà, in viale Pieraccini altezza via delle Oblate. Si tratta di uno scavo di Publiacqua per il quale è stato istituito un senso unico alternato gestito da semaforo. Questo ha creato rallentamenti in via di Careggi con direzione via Bolognese-viale Pieraccini. Per raggiungere Careggi si consiglia di utilizzare via Vittorio Emanuele II-via Alderotti. I lavori salvo imprevisti dovrebbero durare due giorni.

Qualche risentimento anche nella zona di viale Lavagnini per i saggi archeologici in corso con chiusura del tratto via Leone X-viale Strozzi in direzione Fortezza. Oltre ai rallentamenti sullo stesso viale, si sono registrati appesantimenti anche in viale Milton (da Ponte Rosso), in via Lorenzo il Magnifico, in viale Matteotti e nella direttrice da piazza delle Cure verso Ponte Rosso. La circolazione nella zona si è normalizzata intorno 10.30.